Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr dringend auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Pottery, Thoughtcrimes und Coughy.

Pottery

Heimatstadt: Montreal, Kanada

Genre: Garage Rock

Für Fans von: Allah-Las, Breaking Pangea, The Murlocs

Fluffig-quirligen Garage Rock mit 60s Psych-Pop-Sprengseln liefern die fünfköpfigen Pottery aus Montreal. Die Kanadier werden ihre in zwei Nächten aufgenommene Debüt-EP "No. 1" am 10. Mai über Partisan veröffentlichen. Darauf enthalten ist auch das Stück "Hank Williams", das Ende November 2018 das erste Lebenszeichen der Band war. Neu im Netz ist "Lady Solinas". Frontman Austin Boylan erklärt, was dieses Stück mit Andy Warhol zu tun hat: "'Lady Solinas' ist eine satirische Aufarbeitung von Andy Warhols Attentäterin Valeria Solanas. Die Geschichte ist Grundlage, um die Kraft der Leidenschaft eines Künstlers zu verstehen - und dessen Wirkung auf die mentale Stabilität. Auch, wenn der Text eine ernsthafte Aussage hat, ist die Herangehensweise komödiantischer Natur."



Facebook | Bandcamp

Video: Pottery - "Lady Solinas"





Thoughtcrimes

Heimat: USA

Genre: Metalcore, Mathcore, Post-Metal

Für Fans von: The Dillinger Escape Plan, Poison The Well, Between The Buried And Me

Der ehemalige Schlagzeuger von The Dillinger Escape Plan - Billy Rymer - hat eine neue Band gegründet. Thoughtcrimes nennt die sich (und ist damit nicht die erste!). Rick Pepa, Brian Sullivan, Russ Savarese und Cody Hosza sind Rymers neue Band-Kollegen. Gemeinsam wollen sie später im Jahr eine noch unbetitelte EP über Party Smasher Inc. veröffentlichen. Von der gibt es immerhin schon einen Song namens "Artificer" zu hören, der ebenso progressiv und brutal wie hymnisch zu Werke geht. Rymer kommentiert: "Die ganze Sache begann durch ein Gespräch für knapp fünf Jahren, wo es darum ging, eine Plattform für kreative Freiheit zu bauen. Wir sind glücklich, dass wir ein Team von Gleichgesinnten gefunden haben, das gewillt ist, Risiken einzugehen und Möglichkeiten auszuloten."



Facebook

Stream: Thoughtcrimes - "Artificer"





Coughy

Heimat: USA

Genre: Indierock

Für Fans von: Pavement, The Thermals, Milk Music

Julian Fader von Ava Luna und Andy Molholt von Speedy Ortiz haben mit Coughy ein Indierock-Duo gegründet. Angefangen hat das Ganze als spätnächtliche Aufnahme-Session, während die beiden als Lehrer in einem Summer-Camp für Performing Arts gelehrt haben. Die beiden waren angefixt von der Sache, stachelten sich gegenseitig an mit ihren etwa eine Minute langen "Mini-Songs", in die sie so viele logische Haken schlagen, wie man in 60 Sekunden so reinbekommt. Nachdem sie einige der Stücke 2017 in Eigenregie auf einem Tape veröffentlicht haben, ist mittlerweile das Debütalbum fertig. "Ocean Hug" enthält 20 Songs und wird am 29. März in einer Auflage von 532 (sic!) handnummerierten Kopien auf weißem Vinyl erscheinen sowie auf 10.000 Tapes. Zum Song "V" ist gerade ein Video erschienen - im Stil der "Drei kleine Schweinchen", animiert von John Andrews.



Facebook

Video: Coughy - "V"