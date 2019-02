The Offspring stellen neues Album fertig

The Offspring-Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman hat bestätigt, dass ein neues Album der Punk-Band im Kasten ist.

Noodles' Instagram-Beitrag wies eigentlich auf Werbefotos hin, die er für ein Taco-Festival hatte machen lassen, in der Kommentar-Sektion bat ein Fan aber um ein Update zum Album. Das gab der Offspring-Gitarrist gerne: "Das Album ist fertig. Wir arbeiten nun daran, es zu den Fans zu bringen."

Damit bezog er sich möglicherweise auf ein vor anderthalb Wochen veröffentlichtes Interview, das er bereits Mitte Dezember 2018 beim kalifornischen Festival Punk Rock & Paintbrushes gegeben hatte. "Bis auf ein oder zwei Vocal-Tracks ist das neue Album fertig", erzählte er damals. "Wir wissen noch nicht, wie wir es veröffentlichen werden. Wir stehen bei keinem Label unter Vertrag. Labels sind nicht mehr, was sie mal waren. Nur noch selten wird ein richtiges Produkt verkauft. Aber ich kaufe immer noch CDs und Vinyl. Es wird mit Sicherheit etwas erscheinen."

Ein wenig früher, im November, hatte Noodles noch in Aussicht gestellt, dass das bisher aufgenommene Material wegen seiner Verschiedenartigkeit möglicherweise auf zwei separate Alben verteilt würde. Ob nun ein Album oder zwei, oder ein Doppelalbum - ein tatsächlicher Release würde bereits langen: Das bislang letzte Offspring-Album "Days Go By" war 2012 erschienen, seitdem hatten sich widersprüchliche Aussagen gehäuft, und das vergangene Jahr war ohne ein Lebenszeichen der zuvor "definitiv" angekündigten LP verstrichen.

Instagram-Post: Noodles bestätigt neues Offspring-Album

Video: Noodles über ein neues Offspring-Album