Hurricane und Southside Festivals bestätigen dritte Bandwelle

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben die dritte Bandwelle für die diesjährige Ausgabe bestätigt. Damit stoßen 22 weitere Acts zum hochkarätigen Line-up.

Mit den Folkpunks Flogging Molly kehrt ein häufiger Gast auf das Festival zurück. Für derbere Töne sorgen derweil die Punkrocker Idles und die Alternative-Rocker The Dirty Nil. Außerdem tritt die The Smiths-Legende Johnny Marr bei den Festivals auf.

Weiterhin bestätigten die Hurricane- und Southside-Veranstalter die Indie-Bands Bloc Party und You Me At Six. Für tanzbare Elektro-Beats wiederum wird Flux Pavilion sorgen. Weitere neue Acts im Line-up sind White Denim, Swmrs, Pond, Grossstadtgeflüster und Lion.

Als erste Headliner hatten die Veranstalter vergangenen Oktober die Foo Fighters, The Cure, Die Toten Hosen und Mumford & Sons bestätigt. Im Dezember war die Zahl der Headliner mit Macklemore und Tame Impala zum ersten Mal in der Geschichte der Festivals auf sechs angewachsen.

Die Zwillingsfestivals finden parallel vom 21. bis 23. Juni statt, das Hurricane wie üblich in Scheeßel und das Southside in Neuhausen ob Eck. Karten für beide Events gibt es bei Eventim, an dieser Stelle für das Hurricane und unter diesem Link für das Southside.

Facebook-Post: Hurricane Festival bestätigt neue Bands (für beide Festivals)

Live: Hurricane Festival

21.-23.06. Scheeßel - Eichenring

Live: Southside Festival

21.-23.06. Neuhausen ob Eck - Gewerbepark Take-Off