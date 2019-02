The Dirty Nil veröffentlichen Black-Metal-Video zu "Pain Of Infinity"

Foto: Screenshot Youtube

Die kanadischen College'n'Garage-Rocker The Dirty Nil machen in ihrem neuen Video eine Ausbildung zum Sensenmann. Ab dem 20. Februar sind sie dann auf Tour durch Deutschland.

Es deutete sich schon etwas länger an, dass da was im Busch ist. Immer wieder posteten die Mitglieder von The Dirty Nil Fotos von sich im Black-Metal-angehauchten Sensenmann-Kostüm - passend zum Artwork ihrer neuen Platte und den Merch-Shirts der letzten Tour, die ebenfalls der "Reaper" zierte. Ja: Ricky The Reaper hat sogar seine eigene Facebook-Seite bekommen.

Nun sehen wir das Trio im Video zu "Pain Of Infinity" von ihrem zweiten Album "Master Volume" in der Ausbildungsstätte für Sensenmänner, wo sie gegen den Mitarbeiter des Monats antreten müssen, während ihr Ausbilder ihnen beim Verrichten ihrer tödlichen Arbeit auf die Finger schaut - und so gar nicht zufrieden mit ihnen ist.

Ab kommenden Mittwoch, den 20. Februar sind The Dirty Nil dann auf Tour durch Deutschland. Da sich Bassist Ross Miller die Hand gebrochen hat, springt John Gallant von Billy Talent für ihn ein. Miller ist trotzdem mit dabei - schätzungsweise als tanzendes und springendes Maskottchen.

Passend zur Tour und dem morbiden Video gibt es dann neue Shirts im Black-Metal-Design, die Erik Heise von Pabst für die Band entworfen hat. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: The Dirty Nil - "Pain Of Infinity"

VISIONS empfiehlt:

The Dirty Nil

20.02. München - Strom

21.02. Stuttgart - Goldmarks

22.02. Weinheim - Cafe Central

23.02. Köln - Luxor

24.02. Hannover - Lux Hannover

26.02. Hamburg - Headcrash

27.02. Berlin - Musik & Frieden

28.02. Leipzig - Neumanns

01.03. Wiesbaden - Schlachthof