VISIONS empfiehlt: Dave Hause kommt mit neuem Album "Kick" auf Tour, streamt Single "The Ditch"

Foto: Kyle London

Punkrock-Singer/Songwriter Dave Hause hat eine Frühlingstour angekündigt und bringt dafür auch gleich ein neues Album mit. Es heißt "Kick" und die erste Single "The Ditch" gibt es ab sofort im Stream.

Auf "The Ditch" thematisiert Dave Hause im typischen Punkrock-Americana-Stil das Thema Angst. "Shake, shake, shake", singt er rhythmisch im Refrain, was zunächst nach einer Tanzaufforderung klingt, in Wirklichkeit aber Ausdruck großer innerer Unruhe ist. Die Botschaft soll aber viel positiver sein: Wer die Ängste mit anderen teilt und sie gemeinsam bewältigen kann, hat dadurch am Ende noch gewonnen.

Der ansteckende "Shake, shake, shake"-Teil kommt laut dem aus Philadelphia stammenden Musiker von seinem Bruder. "[Er] ist eine richtige Songwriting-Macht geworden", erzählte er dem Rolling Stone. "Als er mit dem Refrain ankam, habe ich wie angewurzelt dagestanden. Wenn es jemals eine Zeile gegeben hat, die parallel zum Thema psychische Erkrankungen und dem soziopolitischen Klima passt, dann diese hier. Wenn du die Dinge um dich herum nicht ändern kannst, ist manchmal das einzige, was du tun kannst, aus diesem Trümmerhaufen dein Zuhause zu machen."

Der Song stammt vom neuen Album "Kick", das am 12. April erscheint. Kurz darauf kommt Hause mit seiner Band The Mermaid auf Europatour, die ihn auch auf das Uncle M Fest nach Münster führt. Tickets für die regulären Tourtermine gibt es bei Eventim.

Stream: Dave Hause - "The Ditch"

Cover & Tracklist: Dave Hause - "Kick"

01. "Eye Aye I"

02. "The Ditch"

03. "Saboteurs"

04. "Civil Lies"

05. "Weathervane"

06. "Warpaint"

07. "OMG"

08. "Fireflies"

09. "Paradise"

10. "Bearing Down"

VISIONS empfiehlt:

Dave Hause And The Mermaid

28.04. Hannover - Bei Chez Heinz

29.04. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

30.04. Münster - Uncle M Fest

02.05. Hamburg - Uebel & Gefährlich

03.05. Berlin - Bi Nuu

04.05. Dresden - Beatpol

07.05. München - Backstage

08.05. Stuttgart - Universum

09.05. Köln - Bürgerhaus Stollwerck