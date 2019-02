Against Me! arbeiten an neuem Material

Foto: Joe Leonard

Against Me! haben die Arbeiten am Nachfolger von "Shape Shift With Me" begonnen. Das verriet Laura Jane Grace auf Twitter.

"Ab geht's zu Tag 4 der ersten Schreibsession zum neuen AM!-Album", schrieb die Frontfrau in ihrem Tweet und verlinkte noch ihre drei Bandmitglieder Atom Willard, James Bowman und Andrew Seward. Das bislang letzte Against Me!-Album "Shape Shift With Me" war 2016 erschienen, der zwischenzeitlich ausgestiegene Seward danach wieder zur Punkband zurückgekehrt.

Als Laura Jane Grace And The Devouring Mothers hatte Grace voriges Jahr "Bought To Rot" veröffentlicht, zuletzt hatten sich Against Me! aber wieder geregt, als sie für eine Charity-Compilation den Jim-Carroll-Song "People Who Died" coverten.

Tweet: Against Me! schreiben ein neues Album