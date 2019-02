Die Ärzte sorgen mit Rätsel für Spekulationen um Ende der Band

Foto: Nela König

Lösen Die Ärzte ihre Band auf? Ein Buchstabenrätsel auf der offiziellen Webseite des Trios und ein dahinter versteckter Songschnipsel sorgen für Spekulationen unter Fans und Medien. Nun steht ein zweiter Buchstabe fest - und weiterhin ist alles offen, obwohl viele Fans der Band nicht an eine Auflösung glauben oder glauben wollen.

Momentan landen Fans von Die Ärzte unter der URL der offiziellen Band-Webseite, bademeister.com, nicht direkt auf der Internetpräsenz des Punk-Trios, sondern auf einem vorgeschalteten Buchstabenrätsel. Acht Buchstaben müssen erraten werden, Fans spekulierten von Anfang an, es handele sich um das Wort "Abschied", mit dem die Band ihr Ende einläutet.

Der erste Buchstabe stellte sich sofort tatsächlich als "A" heraus, dahinter verbarg sich ein rund 50 Sekunden langer Songschnipsel, der die Befürchtungen zu bestätigen scheint: Vom Piano-Intro steigert sich das kurze Stück zu Bombastrock, während Sänger Farin Urlaub davon singt, dass man irgendwann auch mal aufhören müsse: "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen/ Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid/ Ich weiß, es fällt dir schwer das einzusehen/ Und traurig fragst du mich: Ist es denn wirklich schon so weit?/ Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet/ Und vieles, was wir taten, hat Bestand/ Man wird sich lange noch an uns erinnern/ Du musst jetzt stark sein, hier, nimm meine Hand."

Mittlerweile steht auch der zweite Buchstabe fest, es handelt sich um das erwartete "B", das Song-Snippet dahinter entpuppt sich jedoch als Western-Intro mit knallenden Pistolenschüssen, das zur Spekulation um ein Ende der Spaß-Punks aus Berlin nichts beiträgt.

Wer den Humor der Band kennt, rechnet allerdings nur bedingt damit, dass Die Ärzte tatsächlich ihr Ende ankündigen - das Rätsel könnte auch in "Abrocken", "Abnehmen" oder sonst einer ähnlichen Buchstabenfolge enden, auf die Abschieds-Textzeilen könnte eine textliche Finte nach dem Motto "aber noch nicht jetzt und nicht wir" folgen, das Wort "Abschied" könnte auch ein Teil eines Titels für ein neues Album sein. Momentan läuft wieder ein Countdown auf der Webseite der Ärzte, in der Nacht von Freitag auf Samstag um Mitternacht wird der dritte Buchstabe freigeschaltet; bleibt es beim Wochenrhythmus, steht erst Mitte März das Lösungswort fest.

Mitte Dezember hatten Die Ärzte ihr Werkschau-Boxset "Seitenhirsch" veröffentlicht, seit wenigen Tagen ist auch die Raritäten-Compilation "They've Given Me Schrott! - Die Outtakes" erhältlich.

Im Mai geht die "beste Band der Welt" zunächst im europäischen Ausland auf "Miles & More"-Clubtour, später im Jahr ist das Trio dann noch bei mehreren exklusiven Festivalauftritten zu sehen.

Live: Die Ärzte (europäisches Ausland 2019)

16.05. Warschau - Klub Proxima

17.05. Prag - Lucerna Music Bar

20.05. Zagreb - Mocvara Club

21.05. Ljubljana - Kino Siska

23.05. Mailand - Alcatraz

24.05. Straßburg - La Laiterie

25.05. Luxemburg - Den Atelier

28.05. Amsterdam - Paradiso

30.05. London - Electric Ballroom

31.05. Brüssel - Ancienne Belgique

Live: Die Ärzte (Festivals 2019)

07.-09.06. Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

27.-30.06.2019 St. Gallen - Open Air St. Gallen