VISIONS empfiehlt: Wolfmother kommen auf Tour

Kein halbes Jahr ist Andrew Stockdales Soloalbum "Slipstream" her, da kündigt er eine Tour seiner Band Wolfmother an. Wolfmother, die damals noch als Trio die bis heute andauernde Vintage-Rock-Welle mit angeführt hatten, sind auch im Jahr 13 nach ihrem Debüt noch auf der Suche nach dem perfekten Retro-Riff - zuletzt auf "Victorious" (2016) und der Non-Album-Single "Freedom Is Mine".

In Deutschland kann man Stockdale und Mitmusiker Ende Juni erleben, wenn sie nach Terminen in den Niederlanden und Österreich Leipzig und Wiesbaden bespielen. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows sind bei Eventim erhältlich.

Live: Wolfmother

17.06. Dornbirn - Conrad Sohm Kultursommer Festival

18.06. Leipzig - Parkbühne

20.06. Wiesbaden - Schlachthof