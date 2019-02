VISIONS empfiehlt: Leto setzen ihre "Vor die Hunde"-Tour fort

Die Hamburger Indiepunks Leto haben vergangenes Jahr ihr Debütalbum "Vor die Hunde" veröffentlicht und setzen die dazugehörige Tour nun im Frühjahr fort.

"Vor die Hunde" war am 31. August erschienen. Leto gehen darauf gleich gesellschaftspolitisch in die Vollen und singen über persönliche Konflikte und Erfahrungen - und wie sich diese wiederum ins politische Geschehen übersetzen. Besonders deutlich wird das in ihrer Single "Nicht meine Farben", den sie erstmals in einer Livesession präsentiert hatten.

Mit ihrer Soundästhetik zwischen Matula, Captain Planet und Turbostaat kommen Leto ab Ende März erneut auf Tour, präsentiert von VISIONS. Los geht es in Tangermünde, dann ist die Band noch bis Mitte Mai unterwegs.

Video: Leto Tourtrailer

VISIONS empfiehlt:

Leto

30.03. Tangermünde - Kaminstube

05.04. Braunschweig - B58

06.04. Kassel - K19

12.04. Weyhe - Trafo

13.04. Saarbrücken - Blau

26.04. Trier - Mergener Hof

09.05. Bremen - Tower

10.05. Kiel - Schaubude

16.05. Bonn - Bla