Newsflash (Kettcar, Fjort, Dudefest u.a.)

Neuigkeiten von Kettcar, Fjørt, Dudefest, Pabst, dem Iceland Airwaves Festival, Angel Du$t, Ryan Adams, Laura Stevenson, Wand, Free Throw, dem Reload Festival und Jack White.

+++ Kettcar werden beim Hafengeburstag in Hamburg auftreten. Am 12. Mai wird die Band auf der Jolly-Roger-Bühne spielen. Die Indierocker zeigten sich darüber sehr erfreut: "Seit dem es die Band und die Jolly-Roger-Bühne beim Hafengeburtstag gibt, versuchen wir da zu spielen. Dieses Jahr klappt es endlich. Wir freun uns sehr!" Ab dem 28. Februar sind Kettcar auf Tour. Bei den ersten drei Shows werden die Post-Punks Love A als Support spielen. Anschließend übernehmen Schrottgrenze für vier Konzerte die Rolle der Vorband. Neben den Club-Konzerten stehen für Kettcar auch einige Open-Air-Shows an. So wird die Band unter anderem beim Kunst!Rasen Bonn gemeinsam mit Muff Potter auftreten. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim. Das aktuelle Kettcar-Album "Ich vs. Wir" war 2017 erschienen.

Facebook-Post: Kettcar spielen beim Hafengeburstag

Live: Kettcar

28.02. Luxemburg - Den Atelier*

01.03. Kaiserslautern - Kammgarn*

02.03. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt*

13.03. Oberhausen - Turbinenhalle#

14.03. Frankfurt/Main - Batschkapp#

16.03. Cottbus - Gladhouse#

17.03. Berlin - Columbiahalle#

12.05. Hamburg - Hafengeburtstag

13.06. Merkers - Rock am Berg

16.06. Leipzig - Parkbühne

13.07. Münster - Nah Am Wasser Festival

20.07. Jena - Kulturarena

26.07. Würzburg - Hafensommer

27.07. Schrobenhausen - Noisehausen Festival

09.08. Hannover - Fährmannsfest

10.08. Großefehn - Großefehn Open Air

11.08. Bonn - Kunstrasen Open Air

* mit Love A

# mit Schrottgrenze

+++ Fjørt haben neue Shows bekanntgegeben. Am 2. Mai wird die Post-Hardcore-Band im Rahmen des c/o Pop-Festivals im Gloria Theater in Köln auftreten und einen Tag später im Bastard Club in Osnabrück. Außerdem ist die Band Teil des Line-ups beim diesjährigen Vacuumfest. Tickets für die Show im Bastard Club gibt es bei Eventim. Karten für das Vacuumfest sind bei Reservix erhältlich. Das aktuelle Fjørt-Album "Couleur" war im November 2017 erschienen.

Facebook-Post: Fjørt kündigen neue Shows an

Live: Fjørt

02.05. Köln - Gloria

03.05. Osnabrück - Bastard Club

04.05. Moers - Vacuumfest

09.-10.08. Lingen - Abifestival

Vacuumfest

04.05. Moers - Bollwerk 107

+++ Das Dudefest hat seine Tagesaufteilung für die diesjährige Ausgabe bekanntgegeben. Samstags spielen die Doompunks Mantar als Headliner, dienstags die Post-Rocker Mono und am finalen Freitag die Doom-Metaller Saint Vitus. Downfall Of Gaia und Ultha werden im Laufe des Festivals für Black-Metal sorgen. Außerdem sind die Prog-Noiserocker Årabrot Teil des Line-ups. Das Dudefest findet am 27. und 30. April sowie am 3. Mai im Jubez in Karlsruhe statt. Tickets gibt es direkt beim Jubez.

Facebook-Post: Dudefest gibt Tagesaufteilung bekannt

Live: Dudefest

27.04. Karlsruhe - Jubez

30.04. Karlsruhe - Jubez

03.05. Karlsruhe - Jubez

+++ Pabst werden mit Bob Mould auf Tour gehen. Im März spielen die Noiserocker drei Shows mit Mould, was sie als große Ehre empfinden: "Zusammen mit seinen alten Bands Hüsker Dü und Sugar hat dieser mal eben Pop-Punk und Indierock erfunden und trägt Mitschuld daran, dass es so Bands wie Pixies oder Nirvana (und letztlich auch unsere kleine, unbedeutende Band) geben konnte. We love u, Mister Bob." Tickets für ihre Shows mit Mould gibt es bei Eventim. Das aktuelle Pabst-Album "Chlorine" war im Juli 2018 erschienen. Moulds neue Platte "Sunshine Rock" wiederum erscheint am Freitag. Daraus hatte er bereits "What Do You Want Me To Do" und "Lost Faith" vorgestellt.

Facebook-Post: Pabst gehen mit Bob Mould auf Tour

Live: Bob Mould + Pabst

08.03. Hamburg - Grünspan

09.03. Berlin - Columbia Theater

11.03. Düsseldorf - Zakk

+++ Das Iceland Airwaves Festival hat die ersten 30 Acts für die diesjährige Ausgabe vorgestellt. Bei dem Event in der isländischen Hauptstadt Reykjavík werden im November unter anderem der Indie-Songwriter Mac DeMarco, die britischen Post-Punks Shame und die walisischen Psych-Rocker Boy Azooga auftreten. Dreampop-Fans dürfen sich auf die Lokalmatadoren Vök freuen. Alle weiteren Bands und Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite des Festivals, wo auch die Early-Bird-Tickets erhältlich sind. Icelandair bietet außerdem Reisepakete an, in denen Flug, Übernachtung, Frühstück und Festivalpass enthalten sind. Das Iceland Airwaves Festival findet vom 6. bis zum 9. November in der isländischen Hauptstadt Reykjavík statt. Unsere Autorin Juliane Kehr hatte das Spektakel im vergangenen Jahr besucht und ihre Erfahrungen in einem Live-Bericht festgehalten.

Video: Iceland Airwaves Festival kündigt erste Bands an

Live: Iceland Airwaves Festival

06.-9.11. Reykjavík

+++ Angel Du$t haben ihr neues Album "Pretty Buff" angekündigt und daraus die beiden Songs "On My Way" und "Bang My Drum" präsentiert. Die Band aus Baltimore, die aus Mitgliedern von Turnstile und Trapped Under Ice besteht, zelebriert auf den neuen Tracks gut gelaunten Pop-Punk, der mit seinen leichtfüßigen Hooks sehr tanzbar daherkommt. Das setzen Angel Du$t auch in dem ulkigen Video zu "Bang My Drum" um, in dem ein Maskenträger vergnügt durch New York und Los Angeles hüpft. "Pretty Buff" erscheint am 15. März via Roadrunner. Der Vorgänger "Rock The Fuck On Forever" war 2017 erschienen.

Video: Angel Du$t - "Bang My Drum"

Stream: Angel Du$t - "On My Way"

Cover & Tracklist: Angel Du$t - "Pretty Buff"

01. "No Fair"

02. "Big Ass Love"

03. "On My Way"

04. "Light Blue"

05. "Biggest Girl"

06. "Push"

07. "Bang My Drum"

08. "Let Me Know"

09. "Want It All"

10. "Where I Am"

11. "Park"

12. "Take Away The Pain"

13. "Five"

+++ Ryan Adams hat kurze Ausschnitte aus seinem kommenden Album "Big Colors" präsentiert. Auf Instagram veröffentlichte der Singer/Songwriter mehrere Clips in Retro-Optik, die unter anderem Snippets aus den Songs "Dreaming You Backwards", "Middle Of The Line" und "Summer Rain" mit Bob Mould spielen. Mit niedlichen Katzenvideos und der Montage einer Audiokassette teasert Adams das erste seiner drei Alben an, die er in diesem Jahr veröffentlichen möchte. "Big Colors" erscheint am 19. April via Capital. Daraus hatte Adams bereits "Doylestown Girl" und "Fuck The Rain" mit John Mayer vorgestellt.

Instagram-Post: Ryan Adams teasert Songs aus "Big Colors" an

+++ Laura Stevenson hat ihr neues Album "The Big Freeze" angekündigt und streamt einen neuen Song. Der heußt "Living Room, NY" und vermittelt einen Eindruck von dem Sound, der in ihrem Kinderzimmer entstanden ist, wo sie sich für die Aufnahmen mit Produzent Joe Rogers einquartierte. Der Nachfolger zu "Cocksure" von 2015 erscheint am 29. März via Don Giovanni. Im Dezember hatte Stevenson die beiden Tracks "The Mystic & The Master" und "Maker Of Things" veröffentlicht, die sie ihrer Mutter widmete. Beide Songs werden jedoch nicht auf "The Big Freeze" enthalten sein.

Stream: Laura Stevenson - "Living Room, NY"

Facebook-Post: Laura Stevenson über ihr neues Album

Cover & Tracklist: Laura Stevenson - "The Big Freeze"

01. "Lay Back. Arms Out"

02. "Value Inn"

03. "Living Room, NY"

04. "Dermatillomania"

05. "Hum"

06. "Rattle At Will"

07. "Hawks"

08. "Big Deep"

09. "Low Slow"

10. "Perfect"

+++ Wand haben den neuen Song "Scarecrow" samt Video veröffentlicht. Der neue Clip zeigt die Psychedelic-Rock-Band aus verschiedenen, sich langsam abwechselnden Perspektiven, die passend zum sehr gemächlichen, wabernden Sound eine beruhigend hypnotische Wirkung entfalten. Bei "Scarecrow" handelt es sich um eine erste Hörprobe des neuen Albums "Laughing Matter", das am 19. April veröffentlicht wird. Der Vorgänger "Perfume" war im vergangenen Jahr erschienen.

Video: Wand - "Scarecrow"

Cover & Tracklist: Wand - "Laughing Matter"

01. "Scarecrow"

02. "Xoxo"

03. "Bubble"

04. "High Planes Drifter"

05. "Walkie Talkie"

06. "Thin Air"

07. "Hare"

08. "Wonder"

09. "Evening Star"

10. "Tortoise"

11. "Rio Grande"

12. "Airplane"

13. "Lucky's Sight"

14. "Wonder (II)"

15. "Jennifer's Gone"

Instagram-Post: Wand kündigen neues Album an

+++ Free Throw haben den neuen Song "The Corner's Dilemma" vorgestellt. Mit diesem liefern die Emorocker den Soundtrack zu einer misslungenen Hausparty, die durch einen noch missglückteren Speed-Dating-Versuch zum schmerzhaften Dilemma für Sänger Cory Castro wird. Der lockere Song liefert einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album "What's Past Is Prologue", das am 29. März erscheint. Als Support für die Pop-Punks The Wonder Years spielen Free Throw aktuell noch einige Shows in Deutschland. Karten dafür gibt es bei Eventim.

Video: Free Throw - "The Corner's Dilemma"

Cover & Tracklist: Free Throw - "What's Past Is Prologue"

01. "Smokes, Let's Go"

02. "Tail Whip, Struggle"

03. "The Corner's Dilemma"

04. "You Don't Say That"

05. "Stay Out Of The Basement"

06. "Anaconda Vice"

07. "Today Is Especially Delicious"

08. "The Fix Is In"

09. "Perfect Driftwood"

10. "Monte Luna"

11. "Cerulean City"

12. "What's Past is Prologue"

Facebook-Post: Free Throw kündigen neues Album an und präsentieren Video

Live: The Wonder Years + Free Throw

06.02. Hamburg - Knust

07.02. Berlin - Musik & Frieden

08.02. München - Strom

+++ Das Reload Festival hat neue Bands für die kommende Ausgabe bestätigt. Mit dabei sind Soilwork, Sondaschule und Ignite sowie Dog Eat Dog und Bullet For My Valentine/a>. Auf dem Reload spielen dieses Jahr unter anderem noch Hatebreed, Backyard Babies und Agnostic Front. Die im November angekündigten Ill Nino dagegen müssen ihren geplanten Auftritt aus noch unbekannten Gründen absagen. Das Festival findet vom 22. bis zum 24. August in Sulingen statt. Karten dafür gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Reload Festival kündigt neue Bands an

Live: Reload Festival

22.-24.08. Sulingen - Festivalgelände

+++ Jack White lebt jetzt seinen grünen Daumen aus - zumindest bei Instagram. Dort zeigt der The Raconteurs-Öko in einem kurzen Clip, wie man wilde Tiere richtig verarschen kann. Sein Tipp: Man nehme die Beeren eines Strauches mit Beeren und werfe diese in einen Strauch ohne Beeren. Auf diese Weise sollen hungrige Fellträger beim nächsten Mal vor einem leeren Strauch stehen und sich wundern, wo denn die Beeren geblieben sind. Vielleicht hätte White selbst weniger von den giftigen Beeren essen sollen, denn die scheinen ihm ja ordentlich das Hirn vernebelt zu haben. Vielleicht teasert er damit aber auch einen neuen Song an, der im Fieberwahn enstanden ist.

Instagram-Post: Jack White wirft Beeren