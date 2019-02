VISIONS empfiehlt: Prong kommen auf Jubiläums-Tour

Die New Yorker Industrial-Metaller Prong kommen auf Tour, um den 25. Geburtstag ihres Albumklassikers "Cleansing" zu zelebrieren.

Zuletzt erlebten Prong einen produktiven Höhenflug. Mit "Ruining Lives" (2014), dem Cover-Album "Songs From The Black Hole" (2015), "X - No Absolutes" (2016) und "Zero Days" (2017) erschienen gleich vier Platten in vier Jahren. Aktiv ist die Band, die ihren Sound aus Thrash- beziehungsweise Groove Metal, Industrial und Hardcore formt, bereits seit 1986 mit Unterbrechungen, angeführt wie eh und je vom charismatischen Tommy Victor.

Am 24. Januar 1993 erscheint mit "Cleansing" das fünfte Album von Prong - und entwickelt sich auch dank des 90s-Rock-Club-Hits "Snap Your Fingers, Snap Your Neck" zum Kronjuwel in der Diskografie der Band.

Mit dem Klassiker gehen Prong im August auf Tour und machen sechs Mal Halt in hiesigen Clubs. Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Prong

04.08. Rostock - Peter Weiss Haus

06.08. Berlin - Zukunft am Ostkreuz

08.08. Hannover - Bei Chez Heinz

14.08. Osnabrück - Bastard Club

15.08. Mannheim - Sommerbühne

16.08. Essen - Turock (Open Air)

Video: Prong - "Snap Your Fingers, Snap Your Neck"