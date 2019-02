Samiam kommen auf Mini-Europatour

Samiam starten mit einer neuen Tour in das vierte Jahrzehnt ihrer Bandgeschichte. Auf dem Plan stehen zwei Headliner-Shows, Festivalauftritte und ein Support-Slot bei alten Freunden.

Am 24. April treten Samiam als Vorband beim Donots-Jubiläumskonzert in Düsseldorf neben Anti-Flag und Itchy auf. Anschließend spielen die Kalifornier zwei eigene Shows in Bremen und Münster. Unterstützt werden sie von der Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep. Karten für diese beiden Shows gibt es ab sofort bei Eventim.

Terminlich passt es dann auch so gut, dass die Punkrocker beim belgischen Groezrock und auf dem Antattack Festival in Neuenkirchen auftreten können.

Samiam waren erst im Oktober auf Deutschlandtour, um ihr 30-jähriges Bandbestehen zu feiern. Das bislang letzte Studioalbum "Trips" war 2011 erschienen.

Live: Samiam

24.04. Düsseldorf - Stahlwerk (Support für Donots)

25.04. Bremen - Tower*

26.04. Meerhout - Groezrock Festival

27.04. Neunkirchen - AntAttack Festival

28.04. Münster - Gleis 22*

* mit The Tidal Sleep