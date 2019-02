Newsflash (Propagandhi, Dave Grohl, Gender Roles u.a.)

Neuigkeiten von Propagandhi, Dave Grohl, Gender Roles, dem Mission Ready Festival, Olli Schulz, Cassia, Soccer Mommy, Clawfinger, Stereokeys, Demon Head, Rose Tattoo und Marilyn Manson für Zuhause.

+++ Propagandhi haben neue Shows angekündigt. Gemeinsam mit den Punkrockern Pears und Antillectual spielt die Hardcore-Band im Sommer zwei Clubshows in Deutschland. Neben diesen sind Propagandhi noch auf zwei Festivals zu sehen, darunter das Riez Open Air in Bausendorf. Zu hören gibt es dann ihr aktuelles Album "Victory Lap", das 2017 erschienen war. Karten für die Clubshows gibt es ab morgen, um 10 Uhr bei Eventim.

Facebook-Post: Propagandhi kündigen Shows an

Live: Propagandhi

26.07. Hamburg - Markthalle *#

27.07. Bausendorf-Olkenbach - Riez Open Air

07.08. Karlsruhe - Die Stadtmitte *

08.08. Feldkirch - Poolbar Festival *

* mit Pears

# mit Antillectual

+++ Dave Grohl hat zusammen mit der Zac Brown Band den Metallica-Song "Enter Sandman" gecovert. Der Foo Fighters-Frontmann tat sich am vergangenen Donnerstagabend mit der Country-Formation bei deren Konzert im Tabernacle in Atlanta, Georgia zusammen und übernahm den Gesang für den "Black Album"-Hit. Ein Fan nahm den energiegeladenen Auftritt auf, bei dem Grohl als Gast mal nicht am Schlagzeug saß. Am Samstag spielte er mit den Foo Fighters und zahlreichen Gastmusikern außerdem Songs von Black Sabbath, Jane's Addiction und Queen. Die Band hatte das besondere Konzert zuvor mit einem lustigen Football-Trailer angekündigt.

Video: Dave Grohl und die Zac Brown Band covern "Enter Sandman"

+++ Gender Roles haben die Aufnahmen ihres Debütalbums abgeschlossen. Mit einem Bild aus dem Studio verkündete das britische Garage-Rock-Trio den Abschluss der Sessions. Details wie Titel oder geplantes Veröffentlichungsdatum der Platte sind bislang zwar noch nicht bekannt, sollen laut Bildunterschrift aber bald folgen. Die Gender-Roles-Debüt-EP "Lazer Rush" war im vergangenen Jahr erschienen.

Facebook-Post: Gender Roles haben die Aufnahmen ihres Debütalbums abgeschlossen

+++ Das Mission Ready Festival hat mit Booze & Glory sein Line-up komplettiert. Die Oi!-Punk-Band ergänzt das Event rund um die New-York-Hardcore-Urgesteine Agnostic Front und Cro-Mags. Außerdem bestätigt worden waren zuvor unter anderem No Fun At All und Millencolin. Das Festival findet am 6. Juli am Flugplatz in Giebelstadt statt. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Mission Ready Festival

06.07. Giebelstadt - Flugplatz

Facebook-Post: Mission Ready Festival bestätigt Booze & Glory

+++ Olli Schulz kommt auf eine ausgedehnte Deutschlandtour. Unter dem Motto "Back To The Roots" wird der Songwriter und Entertainer im Mai eine Reihe von Konzerten spielen, bei denen er solo mit der Gitarre auftritt. Laut einer Pressemitteilung spielt Schulz bekannte Songs aus seinen Studioalben in intimer Atmosphäre, möchte aber auch neue Stücke vorstellen. Tickets sind ab jetzt zunächst exklusiv bei Eventim erhältlich. Ab dem 9. Februar startet der Vorverkauf dann auch an allen bekannten Stellen. Schulz' bisher letztes Album "Scheiß Leben, gut erzählt" war im Februar vergangenen Jahres erschienen.

Live: Olli Schulz

01.05. Bonn - Opernhaus

02.05. Köln - C/O Pop Festival

03.05. Bremen - Schlachthof

04.05. Berlin - RBB Sendesaal

05.05. Berlin - RBB Sendesaal

08.05. Leipzig - Haus Leipzig

09.05. Augsburg - Reese Theater

10.05. Würzburg - Posthalle

12.05. Stuttgart - Mozartsaal

13.05. Frankfurt/Main - Batschkapp

15.05. Kiel - Schloss Kiel

16.05. Hamburg - Kampnagel

17.05. Hamburg - Kampnagel

+++ Cassia haben die neue Single "Small Spaces" veröffentlicht. Die Indierocker aus Manchester spielen auf dem Song einen beschwingten Mix aus fröhlich tänzelnden Gitarrenmelodien und Afrobeat, der sich im Refrain in poppige Höhen aufschwingt. Mit seiner Leichtfüßigkeit erinnert das Trio an die frühen Vampire Weekend und gibt sich ebenso verspielt. Im April kommen die Briten für einige Shows nach Deutschland, für die es Tickets bei Eventim gibt. Ihr Debütalbum soll die Band bereits komplett eingespielt haben. Mehr Informationen zum noch unbetitelten Werk möchten Cassia in Kürze bekanntgeben. Im vergangenen Jahr hatten sie bereits den Song "Get Up Tight" präsentiert.

Stream: Cassia - "Small Spaces"

Live: Cassia

13.04. Osnabrück - Popsalon Festival

14.04. Düsseldorf - The Tube Club

15.04. Hamburg - Molotow

16.04. Berlin - Musik & Frieden

16.08. Dornstadt - Obstwiesenfestival

+++ Soccer Mommy hat eine Europatour angekündigt. Im Mai kommt die Songwriterin Sophie Allison auch für einige Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim. Ihr aktuelles Album "Clean" war im März 2018 erschienen. Zuletzt hatte Allison zwei Demoversionen zu "Blossom" und "Be Seeing You" vorgestellt.

Live: Soccer Mommy

22.05. Köln - Bumann & Sohn

23.05. Berlin - Musik & Frieden

24.05. Heidelberg - Heidelberg Queer Festival

25.05. Zürich - Rote Fabrik

+++ Clawfinger haben eine Tour für den Herbst angekündigt. Im Oktober werden die schwedischen Crossover-Veteranen sieben Shows in Deutschland spielen. Bei allen Konzerten werden sie dann ihr Debütalbum "Deaf Dumb Blind" in voller Länge spielen. Die Platte war im April 1993 erschienen, was Clawfinger gebührend feiern wollen: "Wir gönnen uns mal eben eine Kaffeepause und plötzlich ist es 26 Jahre her, dass wir unser Debütalbum 'Deaf Dumb Blind' veröffentlicht haben. Falls das kein Grund zum Feiern ist, dann haben wir nie einen, also haben wir uns zu weiteren Shows in einigen unserer Lieblingsstädten entschlossen." Tickets gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Clawfinger kündigen Tour an

Live: Clawfinger

03.10. Leipzig - Werk 2

04.10. Braunschweig - Westand

05.10. Kiel - Die Pumpe

10.10. Wiesbaden - Schlachthof

11.10. Karlsruhe - Substage

12.10. Köln - Essigfabrik

19.10. Coesfeld - Fabrik Coesfeld

+++ Stereokeys haben ein Video zu ihrem neuen Song "Young Hearts" veröffentlicht. Begleitet von den recht melancholischen Klängen des Alternative-Rock-Tracks werden gleichzeitig die einzelnen Bandmitglieder und ihre Kinderfotos eingeblendet, sodass ein wehmütiger Vergleich zwischen früher und heute entsteht. Bei "Young Hearts" handelt es sich um einen ersten Vorboten der neuen EP "II", die am 15. Februar veröffentlicht wird. Sie folgt auf die nach den Alternative-Rockern benannte "Debüt-EP", die im vergangenen Jahr erschienen war. Im Sommer spielt die Band eine Show in Trier sowie einige Auftritte auf verschiedenen Festivals, darunter das Booze Cruise Festival in Hamburg.

Video: Stereokeys - "Young Hearts"

Cover & Tracklist: Stereokeys - "II"

01. "Light"

02. "Timeframe"

03. "Young Hearts"

04. "AAA"

Live: Stereokeys

09.05. Trier - Lucky's Luke

07.06. Hamburg - Booze Cruise Festival

13.07. Enkirch - Falling Open Air

27.07. Lennestadt - Maelo Festival

03.08. München - Free & Easy-Festival

+++ Demon Head haben die neue Single "In The Hour Of The Wolf" veröffentlicht. Es ist ein leicht melancholischer Hardrock-Song, der starke 70er-Vibes versprüht, wie es für die Band typisch ist. Im Mai starten Demon Head ihre erste Headliner-Tour durch deutsche Clubs. Karten gibt es bei Eventim. Das neue Album "Hellfire Ocean Void" erscheint am 22. Februar. Daraus hatte die Band bereits "The Night Is Yours" vorgestellt.

Stream: Demon Head - "In the Hour Of The Wolf"

Facebook-Post: Demon Head kündigen Tour an

Live: Demon Head

02.05. Hamburg - Astra Stube

03.05. Mannheim - 7er Club

04.05. Münster - Rare Guitar

05.05. Düsseldorf - The Tube Club

06.05. München - Backstage

+++ Rose Tattoo kommen im Sommer wieder auf Tour. Die Konzertreise umfasst neben Club-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Auftritte bei großen Festivals wie dem Wacken Open Air. Auf der Tour wird die Hardrock-Band ihr Debütalbum in voller Länge spielen. Vergangenen November war die Platte 40 Jahre alt geworden. Das möchten Rose Tattoo aber nicht nur auf Tour feiern: "Um den 40. Geburtstag unseres Debütalbums 'Rock 'n' Roll Outlaw' im vergangenen Jahr gebührend zu feiern, gehen wir zurück ins Studio, um die Tracks mit unserer derzeitigen Besetzung neu aufzunehmen." Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Live: Rose Tattoo kündigen Jubiläumstour an

Live: Rose Tattoo

16.07. Hamburg - Markthalle

18.07. Düsseldorf - Zakk

19.07. Fritzlar - Rock am Stück

20.07. Jüterbog - Altes Lager (Motorcycle Jamboree)

23.07. Wien - Viper Room

24.07. Dornbirn - Conrad Sohm

25.07. München - Free & Easy-Festival

26.07. Seebronn - Rock Of Ages Festival

27.07. Pyras - Pyras Open Air

28.07. Leipzig - Parkbühne

31.07. Wacken - Wacken Open Air

02.08. Geiselwind - Bike & Music Weekend

03.08. Aschaffenburg - Colos-Saal

04.08. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

+++ Ausgefallene Merchandise-Ideen sind für Marilyn Manson wahrlich nichts Neues. Jetzt wurde der Schockrocker als Statue verewigt. Inspiration für das Design lieferte sein Video zu "The Beautiful People". Statue, Dildo - was kommt als nächstes? Eine Marilyn-Manson-Sexpuppe vielleicht? Oder doch lieber ein schmackhaftes Gewürz à la Manson?

Facebook-Post: Marilyn Manson stellt Statue vor

Video: Marilyn Manson - "The Beautiful People"