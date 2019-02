Alexisonfire zeigen mysteriösen Teaser

Alexisonfire haben auf Twitter ein rätselhaftes Snippet geteilt. Darin ist deutlich der Schriftzug "Familiar Drugs" zu erkennen. Ein Hinweis auf eine neue Single?

Das meint zumindest "post-hardcore.ru" zu wissen. Unter den Twitter-Teaser von Alexisonfire kommentierte die russische Musikseite, dass es sich bei "Familiar Drugs" um eine neue Single handle. Das Erscheinungsdatum sei der Freitag kommender Woche: der 15. Februar 2019. Eine offizielle Bestätigung steht zurzeit aber noch aus.

Die Post-Hardcore-Band hatte sich 2012 aufgelöst, geht aber seit 2015 wieder unregelmäßig auf Tour und spielt Festival-Shows. Zuletzt war 2015 das Livealbum "Live At Copps" digital, auf Blu-ray und später als Triple-LP erschienen. Das bislang letzte reguläre Album "Old Crows/Young Cardinals" stammt von 2009. Dazwischen und danach hatte die Band immer wieder EPs und Flexi-Disc-Seven-Inches veröffentlicht oder exklusiv auf Tour in VIP-Packages angeboten.

Alexisonfire-Gitarrist und -Sänger Dallas Green alias City And Colour hatte erst im Herbst 2018 sein Livealbum "Guide Me Back Home" veröffentlicht. Gegenüber dem Musikportal Pedestrian TV hatte er kürzlich vage Andeutungen bezüglich seiner Hauptband gemacht.

Tweet: Alexisonfire - Teaser "Familiar Drugs"

Screenshot: Kommentar von post-hardcore.ru