VISIONS empfiehlt: Van Holzen kündigen neues Album "Regen" an, kommen auf Tour

Foto: Ilkay Karakurt

Van Holzen haben ihr neues Album "Regen" angekündigt und daraus die erste Single "Alle meine Freunde" mit einem Video vorgestellt. Mit der neuen Platte geht das Alternative-Trio im Herbst auch auf ausgedehnte Tour durch die deutschsprachigen Länder.

Van Holzen hatten bereits im vergangenen Frühjahr durchblicken lassen, dass die Arbeiten am zweiten Album in vollem Gange seien. Vor wenigen Tagen hatte die Band zudem ihre Social-Media-Profil-Bilder geschwärzt und so angedeutet, dass Neuigkeiten anstehen.

Nun lässt das Alternative-Power-Trio aus Ulm die Katze hinsichtlich eines Nachfolgers zum Debüt "Anomalie" (2017) aus dem Sack: Die neue Platte wird "Regen" heißen und am 26. April bei Warner erscheinen, Fans können es bereits vorbestellen. Produziert haben das Album - wie auch schon das Debüt - Philipp Koch (Heisskalt) und Simon Jäger, der auch schon für Casper und Blackmail an den Reglern saß.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Platte gibt es auch sofort: Der Albumopener "Alle meine Freunde" zeigt die Band einen Hauch melancholischer, stärker vom Post-Punk beeinflusst und gleichzeitig wärmer als zuvor - während im Refrain die gleiche feierliche Alternative-Gitarren-Wucht losbricht, die der Band einst Vergleiche mit Royal Blood eingebracht hatte. "Ich und meine Freunde haben Angst/ Weil jeder von uns alles haben kann/ Ich glaube nicht daran", formuliert Sänger und Gitarrist Florian Kiesling immer eindringlicher den Seelenzustand seiner Generation, während sich der Song aufschaukelt.

Mit dem neuen Album werden Van Holzen im November ausführlich die Club-Bühnen der deutschsprachigen Länder bespielen: Fast zwei Dutzend Shows sind im Laufe des Monats angesetzt. Karten gibt es bei Eventim.

Noch vor seinem Debütalbum hatte das damals noch minderjährige Trio bereits mit seiner Debüt-EP im Frühjahr und Sommer 2016 Furore gemacht, sich zügig vom Geheimtipp zur Genre-Hoffnung entwickelt und es bis auf die großen Festivalbühnen Europas geschafft.

Video: Van Holzen - "Alle meine Freunde"

Cover & Tracklist: Van Holzen - "Regen"

01. "Alle meine Freunde"

02. "Regen"

03. "Irgendwas"

04. "Royal"

05. "Schwimmen"

06. "Allein"

07. "s/w"

08. "Legere"

09. "Stark"

10. "Tot & Oben"

11. "Schrammbock"

12. "Der Schönste" (Bonustrack)

13. "Einen Feind" (Bonustrack)

14. "Europerle" (Bonustrack)

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

01.11. Bonn - Bla

02.11. Marburg - KFZ

03.11. Düsseldorf - The Tube Club

05.11. Hannover - Lux Hannover

06.11. Hamburg - Nochtwache

07.11. Bremen - Tower

08.11. Lingen - Alter Schlachthof

09.11. Münster - Gleis 22

10.11. Braunschweig - B58

12.11. Leipzig - Naumanns

13.11. Dresden - Beatpol

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Koblenz - Circus Maximus

17.11. Trier - Lucky's Luke

20.11. Wiesbaden - Kesselhaus

21.11. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

22.11. Nürnberg - Club Stereo

23.11. Wien - DreiRaum

26.11. Zürich - Werk 21

28.11. München - Feierwerk

29.11. Konstanz - Kula

30.11. Stuttgart - Club Cann