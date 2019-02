Dendemann spricht in VISIONS 311 auch über Politik und HipHop

Foto: Nils Müller

Was darf, was kann, was muss man als Rapper sagen? Welche Antworten Dendemann in politisch aufgeheiztem Klima auf diese Fragen hat und was sonst noch Einfluss auf sein lange erwartetes neues Album "Da nich für"" hatte, lest ihr in unserem neuen Heft.

Bisher war man von Dendemann vor allem schlaue, kaum je unflätige Reime mit Reibeisenstimme gewohnt; politische Ansagen schwangen bei ihm höchstens im Subtext mit. Mit seinem neuen Album "Da nich für!" liefert der Rapper nun aber auch Songs wie "Keine Parolen", die intensiv den politischen Zeitgeist und den Umgang damit reflektieren. Dendemanns Credo: weniger moralischer Zeigefinger, mehr Denkanstoß. "Eigentlich sollte man als Künstler immer nur an die Eigenverantwortung appellieren und Songs darüber machen, wie man selbst auf den Trichter gekommen ist, etwas zu ändern", sagt der Musiker, der sich selbst bei seinen kritischen Zeilen oft mit einschließt und auch mal die eigene Trägheit geißelt.

Fast noch mehr hatte Dendemann aber zu seinen Einflüssen, seiner Arbeitsweise und seinem Perfektionismus zu erzählen, der dafür gesorgt hat, dass zwischen dem Vorgänger "Vom Vintage verweht" und dem neuen Album fast neun Jahre vergangen sind.

Was Dende zum Kollegah-Skandal denkt, welche Beats er bevorzugt und welche Idee für die neue Platte er dann doch verworfen hat, lest ihr zusammen mit vielen weiteren spannenden Einblicken in unserer neuen VISIONS 311 - ab sofort am Kiosk.

Derzeit tourt Dendemann mit dem neuen Album durch Deutschland, Karten gibt es bei Eventim. Viele Termine sind allerdings bereits ausverkauft.

Live: Dendemann

04.02. Hannover - Capitol

05.02. Bremen - Pier 2

06.02. Osnabrück - Rosenhof

07.02. Dortmund - Warsteiner Music Hall | ausverkauft

09.02. Münster - Skaters Palace | ausverkauft

10.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

11.02. Heidelberg - Halle 02 | ausverkauft

12.02. Stuttgart - Im Wizemann | ausverkauft

13.02. München - Tonhalle | ausverkauft

15.02. Zürich - Dynamo

16.02. Karlsruhe - Substage

17.02. Köln - Carlswerk Victoria | ausverkauft

18.02. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

20.02. Salzburg - Rockhouse

21.02. Wien - Gasometer

22.02. Linz - Posthof 23.02. Dresden - Reithalle | ausverkauft

25.02. Leipzig - Werk 2

26.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt | ausverkauft

27.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt | ausverkauft

28.02. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft