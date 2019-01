VISIONS Premiere: Chuck Ragan präsentiert Song "Long Water" bei Off The Road Session

Foto: Screenshot Youtube

Chuck Ragan hat seinen Song "Long Water" in den Leipziger Off The Road Studios bei einer Session präsentiert. Der countryeske Track klingt in diesem heimeligen Ambiente gleich nochmal so gut.

Wie gewohnt bei den Off The Road Sessions hält zunächst Schauspieler und Synchronsprecher Axel Thielmann eine spöttische Lobrede auf Chuck Ragan, in der neben dessen Hauptband Hot Water Music auch punktgenau Bruce Springsteen, Holzfäller-Hemden, Whiskey, Fliegenfischen und Hustenbonbons Erwähnung finden.

Dann spielt Ragan seinen Song "Long Water", den er 2014 auf dem von ihm konzipierten Soundtrack zum Survival-Computerspiel "The Flame In The Flood" veröffentlicht hatte - und der auch im Trailer zur Doku "Landsick" zu hören ist, die Ragans Leben zwischen Familie und Musik zeigt.

Der Track kommt in der Off The Road Session gleich noch etwas rustikaler und intimer als in der Studio-Variante: Ragan an der Akustikgitarre, eine Pedal Steel Guitar und die bärbeißige Stimme des Punk-Folk-Helden - das muss reichen und verleiht dem Stück eine Extraportion Intensität.

Im Dezember war Ragan noch in Deutschland auf Tour gewesen, aktuell stehen erstmal keine Soloshows an.

Mit Hot Water Music dagegen feiert Ragan in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert Bandbestehen - und zwar mit Jubiläums-Albumshows in Berlin und Köln. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Chuck Ragan - "Long Water" (Off The Road Session)

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music

20.11.2019 Köln - Gebäude 9 ("No Divison")

21.11.2019 Berlin - Lido ("No Divison")

22.11.2019 Berlin - Columbiahalle ("Caution")

23.11.2019 Köln - Palladium ("Caution")