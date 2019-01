VISIONS Premiere: We Never Learned To Live stellen Video für "Luma / Non Luma" vor

Die Brightoner Post-Hardcore-Band We Never Learned To Live hat ein neues Album in der Pipeline - und präsentiert davon den neuen Song "Luma / Non Luma" per Video.

Am 10. Mai werden We Never Learned To Live ihr zweites Album "The Sleepwalk Transmissions" über Through Love (und im UK über Holy Roar) veröffentlichen. Es ist der Nachfolger des Debüts "Silently, I Threw Them Skyward" von 2015.

Bis dahin ist es zwar noch ein ganzes Weilchen hin, aber die kathartische Post-Hardcore Band hat mit dem Video zu "Luma / Non Luma" bereits einen tollen Teaser parat. "Wir haben immer Alben als Geschichten geschrieben, die man am Stück hören sollte", sagt die Band dazu. "Und 'Luma / Non Luma' ist nur eine Version dieser musikalischen Landschaften, die das Album zu bieten hat. Schnell, wild und voller Hooks hoffen wir, dass ihr so viel Spaß beim Hören habt wie wir beim Spielen."

Im Video sehen wir neben der spielenden Band auch zwei Frauen in sterilem, futuristischem Ambiente. Die eine therapiert die andere - mit Pillen und manipulativen Methoden. "Einsamkeit in einer modernen Welt der digitalen Verknüpfung: 'The Sleepwalk Transmissions' ist eine Kollektion von Sci-Fi-Kurzgeschichten und -Ideen, die ich über die Jahre hatte, eingewoben in eine Erzählung", heißt es dazu von We Never Learned To Live. "'Luma / Non Luma' handelt vom modernen Phänomen der physischen Präsenz, während du mental komplett abwesend bist."

Vorbestellen könnt ihr das Album auch schon. Außerdem ist die Band in diesen Tagen als Support für Fjørt unterwegs - die Konzerte in Düsseldorf und Aachen sind fast ausverkauft.

Video: We Never Learned To Live - "Luma / Non Luma"

Live: Fjørt + We Never Learned To Live

30.01. Nürnberg - Z-Bau

31.01. Graz - PPC

01.02. Salzburg - Rockhouse

02.02. Düsseldorf - Zakk

03.02. Aachen - Musikbunker