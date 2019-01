VISIONS empfiehlt: Archive kündigen Best-of "25" an, streamen neue Single "Remains Of Nothing", kommen auf Tour

Wer Archive einmal live gesehen hat, weiß: sie sind eine Institution. Wir lassen es uns nicht nehmen, die Deutschland-Konzerte zum Best-of-Album der Post-TripHop-Band zu präsentieren. Von der Platte gibt es bereits den neuen Track "Remains Of Nothing" zu hören.

Die beiden Archive-Gründer Darius Keeler und Danny Griffiths können 2019 auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert zurückblicken. Anfangs purer TripHop, war damit schon auf dem zweiten Album "Take My Head" Schluss, in der Folgezeit waren immer mehr Post- und Indie-Rock-Elemente in den Sound des Kollektivs mit eingeflossen. Vor jedem neuen Album, aktuell "The False Foundation" von 2016, stellt sich erneut die spannende Frage, welche Richtung diesmal priorisiert ist.

Benannt nach der Anzahl der Jahre, die Archive bestehen, erscheint am 10. Mai die Retrospektive "25". Darauf enthalten sind auch mehrere bisher unveröffentlichte Songs und die neue Single "Remains Of Nothing" mit Band Of Skulls. Außerdem versprechen Keeler und Griffiths neue Songs mit den festen Vokalisten Pollard Berrier, Dave Pen, Maria Q. und Holly Martin. Vorbestellen kann man "25" in verschiedenen Variationen auf der Website der Band. Unten zeigen wir die Tracklist der 4-CD-Edition.

Im September und Oktober werden Archive acht Konzerte in Deutschland spielen. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour sind bei Eventim erhältlich. Zuletzt hatte Pen mit seiner Zweitband Birdpen das Album "There's Something Wrong With Everything" veröffentlicht.

Video: Archive - "Remains Of Nothing" (feat. Band Of Skulls)

Cover & Tracklist: Archive - "25"

CD 1

01. "Again"

02. "Londinium"

03. "Bullets"

04. "System"

05. "Kings Of Speed"

06. "Nothing Else"

07. "Kid Corner"

08. "Erase"

09. "Noise"

10. "Shiver"

CD 2

01. "Controlling Crowds"

02. "Remains Of Nothing" (feat. Band Of Skulls)

03. "Distorted Angels"

04. "Bright Lights"

05. "Empty Bottle"

06. "Falling"

07. "End Of Our Days"

08. "Finding It So Hard"

09. "Fuck U"

10. "The False Foundation"

11. "Take My Head"

CD 3

01. "Lights"

02. "Waste"

03. "Splinters"

04. "Collapse Collide"

05. "Black & Blue"

06. "Bridge Scene"

07. "Numb"

08. "Feel It"

09. "Wiped Out"

10. "Driving In Nails"

CD 4

01. "You Make Me Feel"

02. "Bastardized Ink"

03. "Pills"

04. "Violently"

05. "Hatchet"

06. "So Few Words"

07. "Lines"

08. "Lightning Love" (feat. Steve Mason)

09. "The Hell Scared Out Of Me"

10. "Hyperreal"

11. "Heart Beats"

VISIONS empfiehlt:

Archive

19.09. Mannheim - Capitol

20.09. Essen - Colosseum

21.09. Berlin - Tempodrom

22.09. München - Philharmonie

21.10. Hamburg - Große Freiheit 36

29.10. Leipzig - Werk 2

30.10. Stuttgart - Im Wizemann

31.10. Köln - E-Werk