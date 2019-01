Danko Jones kündigen neues Album "A Rock Supreme" an, streamen Single "Dance Dance Dance"

Danko Jones haben den Titel und das Veröffentlichungsdatum ihrer neuen Platte offenbart. Von "A Rock Supreme" gibt zudem ab sofort mit "Dance Dance Dance" einen weiteren Song vorab im Stream zu hören.

Experimente erwartet sowieso niemand von Power-Rocker Danko Jones, insofern geht es beim neuen Track nur um Details: "Dance Dance Dance" - nicht zu verwechseln mit "Dance" vom zweiten Danko-Jones-Album "We Sweat Blood" (2003) - groovt knackig und vorwärtstreibend im Mid-Tempo, im Refrain bekommt der Song gar einen Hauch Funk-Schlagseite, während Jones stellenweise an der sexy Kopfstimme kratzt. Unten hört ihr den Track.

Das neue Stück ist nach den im Herbst veröffentlichten Vorboten "We're Crazy" sowie "Burn In Hell" der dritte Vorgeschmack auf das kommende neunte Studioalbum des kanadischen Hardrock-Trios um den namensgebenden Frontmann. Das erscheint unter dem Titel "A Rock Supreme" am 26. April via AFM. Fans können sie bereits vorbestellen.

Nachdem Danko Jones schon im November in den deutschsprachigen Ländern auf Tour waren, stehen für 2019 bislang nur zwei Konzerte in der Schweiz sowie ein Auftritt beim deutschen Rock The Forest Festival an.

Stream: Danko Jones - "Dance Dance Dance"

Cover & Tracklist: Danko Jones - "A Rock Supreme"

01. "I'm In A Band"

02. "I Love Love"

03. "We're Crazy"

04. "Dance Dance Dance"

05. "Lipstick City"

06. "Fists Up High"

07. "Party"

08. "You Got Today"

09. "That Girl"

10. "Burn In Hell"

11. "You Can't Keep Us Down"

Live: Danko Jones

29.03. Laufen - Biomill

30.03. Wil - Gare de Lion

26.-27.07. Rengsdorf - Rock The Forest