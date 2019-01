Pixies kündigen Podcast-Serie und neues Album an

Die Pixies haben eine neue Podcast-Doku-Reihe und im gleichen Zug ein neues Album angekündigt. Die zwölfteilige Serie erforscht den Schaffensprozess der Indie-Band bei der Entstehung der neuen Platte, die zum Serienfinale erscheinen soll.

Podcast-Moderator und Pixies-Reiseführer ist der britische Musikjournalist Tony Fletcher, bekannt unter anderen für seine Biografien über R.E.M. und The Who-Schlagzeuger Keith Moon. Im Trailer wird noch einmal kurz die bewegende Bandgeschichte aufgerollt: die Pixies prägen maßgeblich ein Genre mit, lösen sich 1993 auf, kommen 2004 wegen des großen öffentlichen Interesses wieder zusammen und werden noch erfolgreicher als zuvor. 14 Jahre danach gehen sie für ein neues Album ins Studio.

Das hat die Band laut Video im vergangenen Dezember in New York aufgenommen. Fletcher war dabei und wird bei "Past Is Prologue" von dieser Zeit berichten, mit ausführlichen Gesprächen und Einträgen aus dem Tagebuch, das er während der Produktion führte. Zwölf Folgen sind angesetzt, jede davon "wird die neue Musik der Band dokumentieren, von ihrer frühesten Form bis zur Fertigstellung, was Fans die Möglichkeit gibt, ihre Entwicklung nachzuvollziehen", heißt es in einem Statement.

Die erste Folge ist ab dem 27. Juni verfügbar und wird von Signal Co No1 präsentiert. Sie wird über verschiedene Streamingdienste kostenlos abrufbar sein. Zum Abschluss der Serie wird das Album erscheinen, voraussichtlich im September. Details zur Platte gibt es darüber hinaus noch keine.

Die Pixies hatten sich 2016 mit dem schönen "Head Carrier" zurückgemeldet, nach "Indie Cindy" ihr zweites Studioalbum seit der Reunion. Mit "Come On Pilgrim... It's Surfer Rosa", einem üppigen Boxset mit dem 1988 erschienen Album und der vorangegangenen Mini-LP "Come On Pilgrim", feierten die Bostoner ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Anschließend spielten sie fünf große Konzerte im Londoner Roundhouse.

Video: Trailer zu "Past Is Prologue"