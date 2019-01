Thom Yorke kommt auf Tour; kündigt Klassikkomposition "Don't Fear The Light" an

Thom Yorke kommt wieder nach Deutschland. Bei zwei Konzerten wird der Radiohead-Frontmann im Sommer den Fokus auf sein Soloschaffen legen. Außerdem kündigte er eine Klassikkomposition mit dem Namen "Don't Fear The Light" an.

2018 hatte vor allem die Arbeit am "Suspiria"-Soundtrack Yorkes Leben bestimmt. Sein Song "Suspirium" hatte es sogar in die Vorauswahl für den Oscar als bester Song geschafft. Bei seiner nun angekündigten Tour wird sich der Radiohead-Sänger aber auf seine Soloalben "Tomorrow's Modern Boxes" und "The Eraser" sowie die Atoms For Peace-Platte "Amok" konzentrieren.

Yorke kommt im Juli für zwei Deutschlandkonzerte nach Köln und Frankfurt. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Produzenten Nigel Godrich und dem Künstler Tarik Barri. Beide hatten Yorke bereits auf vergangenen Tourneen begleitet. Das Trio ist bekannt dafür, die Songs live vollkommen anders zu interpretieren, als Fans es von den Studioaufnahmen gewohnt sind. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 25. Januar um 10 Uhr auf tickets.de.

Außerdem kündigte Yorke eine Klassikkomposition mit dem Titel "Don't Fear The Light" an. Das Stück hatte er für das französische Piano-Duo Katia & Marielle Labèque geschrieben. Dabei handelt es sich um Yorkes erstes Stück für einen Klassikinterpreten. Am 10. April begleitet er das Duo bei ihrem ausverkauften Konzert in Hamburg. Als Gitarrist ist Bryce Dessner von The National dabei. Yorke kommentierte seine Teilnahme humorvoll: "Ich habe ein bisschen neue Musik für zwei Pianos für Katie & Marielle Labèque geschrieben. Sie wird im April aufgeführt, ich werde da sein und so tun, als könnte ich Noten lesen." Die Labèque-Schwestern spielen zudem eine weitere Show ohne Yorke in Leipzig, für die es Karten bei Eventim gibt.

02.07. Köln - Palladium

03.07. Frankfurt - Jahrhunderthalle

good afternoon. i have written some new music for two pianos for Katia & Marielle Labeque. it will be performed in April, i’ll be there pretending i can read the music on the paper. which i can’t. i think it’s mostly sold out but here is the information https://t.co/5PXc1XOXu9