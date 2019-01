VISIONS empfiehlt: Vacuumfest verkündet Line-up für 2019

Eine "Post-Progrock-Erfahrung" versprechen die Veranstalter des 2019 zum zweiten Mal stattfindenden Vacuumfest. VISIONS nimmt es ihnen ab und präsentiert das Eintagesfestival in Moers.

Geplant, gebucht und durchgeführt wird das Vacuumfest von Isaac Vacuum. Selbst ganz dem progressiven Gedanken verpflichtet, hat die Krefelder Band ausschließlich Kolleginnen und Kollegen angefragt, die auch komplexe Rockmusik produzieren.

Neben den Gastgebern selbst besteht das Haupt-Line-up dieses Jahr aus den Aachenern Fjørt, der französischen Prog-Death-Band Klone, den britischen Post-Metallern Telepathy und Black Vulpine aus Dortmund. Ergänzt wird das Billing durch Astrosaur (Post-Rock/Oslo), Time The Valuator (Alternative/Essen) und Spring Up Fall Down (Alternative-Post-Rock/Köln).

Sie alle stehen am 4. Mai zusammen auf der Bühne des Moerser Bollwerk 107. Einlass ist gegen 16 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 24 Euro (zzgl. Gebühren) und sind bei Reservix erhältlich. Weitere Infos zu Ablauf und Rahmenprogramm bietet die Website des Vacuumfest.

Festivalposter: Vacuumfest 2019

VISIONS empfiehlt:

Vacuumfest 2019

04.05. Moers - Bollwerk 107