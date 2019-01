Frank Turner & The Sleeping Souls kommen zum Punk Rock Holiday

Frank Turner und seine Band The Sleeping Souls spielen als Headliner beim kommenden Punk Rock Holiday. Es ist ihr erster Auftritt bei dem slowenischen Ferienfestival. Noch ein weiterer Act wurde angekündigt.

Frank Turner und The Sleeping Souls sind nach den Melodic-Hardcore-Legenden Descendents und den Punkrockern NOFX die dritten Headliner für das nächste Punk Rock Holiday. Außerdem haben die Veranstalter die Pop-Punks Masked Intruder zu dem üppigen Line-up hinzugefügt, das große wie kleine Helden der internationalen Punkrock-Liga versammelt: Propagandhi, Ignite, Sick Of It All, Pears und Teenage Bottlerocket sind neben dutzenden weiteren Bands mit dabei.

Das Punk Rock Holiday findet vom 6. bis 9. August im slowenischen Tolmin statt. Das besondere Festival-Urlaubserlebnis punktet jedes Jahr nicht nur mit seinem großartigen Line-up, sondern auch mit der Location am Sandstrand des Flusses Soča statt, der durch den Ort fließt. Wer ganz früh da sein will: Schon am 5. August findet eine Warm-up-Show statt, deren Headliner am Montag bekannt gegeben werden soll.

Das Festival ist grundsätzlich lange im Vorfeld ausverkauft. Inzwischen gibt es nur noch weniger als 1.000 Restkarten im offiziellen Ticketshop. Danach kann man sich immer noch bei den kleineren Bands melden, die auf der Beach Stage spielen - denn sie bekommen vom Veranstalter ein eigenes Kartenkontigent zur Verfügung gestellt, um sich vom Verkauf ihre Anreise zu finanzieren.

Die Anreise von Deutschland aus kann man sich mit einem Shuttlebus erleichtern, den das befreundete Brakrock Festival organisiert.

Facebook-Post: Aktuelles Line-up beim Punk Rock Holiday (plus Propagandhi)

