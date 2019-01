VISIONS Premiere: Nebula streamen bisher ungehörten Song "You Got It"

Die Stoner-Fuzz-Band Nebula wird in Kürze eine Compilation mit Demos und Outtakes veröffentlichen. Einer der Songs ist "You Got It", den wir euch hier weltexklusiv vorstellen.

Nachdem das italienische Label Heavy Psych bereits vor gut einem Jahr Nebulas Compilation "Dos E.P.'s", das Debüt-Minialbum "Let It Burn" von 1998, und den Nachfolger "To The Center" wiederveröffentlicht hatte, folgt nun die zweite Rutsche des Katalogs der Band.

Am 8. Februar wird das Album "Charged" von 2000 wiederveröffentlicht. Darüber hinaus erscheint erstmals die Compilation "Demos & Outtakes 98-02" am 25. Januar. Darauf sind fünf bisher unveröffentlichte Tracks, rare Demos und insgesamt drei Cover-Songs von "Stagnant Pool" von der obskuren britischen Heavy-Rock-Band Leaf Hound, eine schepprige Version von The Creations "How Does It Feel To Feel" und eine Live-Version von Black Flags "Nervous Breakdown".

Gänzlich unveröffentlicht war bisher auch das Stück "You Got It", das Nebula bereits 2002 geschrieben hatten. Viel Spaß mit unserer Song-Premiere.

Stream: Nebula - "You Got It"