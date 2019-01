Pup streamen neue Single "Kids", kommen auf Tour

Pup haben ihrer außergewöhnlichen Albumankündigung in Form eines 3D-Zines eine digitale Songpremiere folgen lassen - und Tourdaten angekündigt.

Ein wenig ist der Dreck von Songs wie "Old Wounds" verschwunden, von ihrer Gegenüberstellung von Schimpftiraden und melodischem Garagepunk sind Pup aber nicht abgesprungen. Im dreieinhalbminütigen "Kids" beschreibt Sänger und Gitarrist Stefan Babcock seine "godless existence" auf mitreißende Weise.

Vergangene Woche hatte die Band ihr drittes Album "Morbid Stuff" für den 5. April angekündigt - in einem Zine mit 3D-Brille, dem noch eine Flexidisc beilag, auf der sich "Kids" befand. Neu sind das Albumcover und die Tracklist aus elf Songs, beides könnt ihr weiter unten sehen.

Die Aufnahmen zum Nachfolger von "The Dream Is Over" hatten Pup bereits im Mai 2018 beendet. Statt sich eingehend um die Veröffentlichung zu kümmern, ließ die Band es aber ruhig angehen. So bewies etwa Babcock sein zeichnerisches Talent in mehreren aufeinanderfolgenden Instagram-Comics über Kakteen. Auch die Idee eines DIY-Magazins mit Flexidisc ist Pup nicht fremd: "Pup The Zine Vol. 1 – The Zine Is Over" war im Juni 2018 erschienen.

Mit der neuen Platte werden Pup im April auch drei Konzerte in Deutschland spielen. Begleitet werden sie dabei von Milk Teeth. Tickets gibt es ab dem 16. Januar um 11 Uhr bei Eventim.

Stream: Pup - "Kids"

Cover & Tracklist: Pup - "Morbid Stuff"

01. "Morbid Stuff"

02. "Kids"

03. "Free At Last"

04. "See You At Your Funeral"

05. "Scorpion Hill"

06. "Closure"

07. "Bloody Mary, Kate And Ashley"

08. "Sibling Rivalry"

09. "Full Blown Meltdown"

10. "Bare Hands"

11. "City"

VISIONS empfiehlt:

Pup + Milk Teeth

18.04. Berlin - Cassiopeia

19.04. Hamburg - Hafenklang

20.04. Köln - MTC