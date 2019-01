Pup kündigen neues Album "Morbid Stuff" mit 3D-Comic an

Foto: Gabriela Tully Claymore

Die kanadischen Garage-Punks Pup haben sich zur Ankündigung für ihre neue Platte etwas Besonderes ausgedacht: Sie veröffentlichen ein Zine mit Flexi-Disc, auf der ein Song ist.

"Kids" heißt das erste Stück, das ab dem 5. April dann auch auf dem neuen, dritten Album der Band aus Toronto zu hören sein wird. Gepresst ist es auf eine rot-transparente Flexi-Disc, die einem Zine inklusive 3D-Comic beiliegt: "Pup The Zine / Negative Spiral Edition!" nennt sich das.

"Morbid Stuff" ist der Nachfolger des äußert gut bei den Fans angekommenen Albums "The Dream Is Over" von 2016. Die Band hatte die Aufnahmen dafür bereits im vergangenen Frühling abgeschlossen. Aufgenommen wurde in der Union Sound Company in Toronto mit den Produzenten Dave Schiffman (Biffy Clyro, Weezer) und Darren McGill (Arkells, Monster Truck).

Tweet: Pup kündigen neues Album an