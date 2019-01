VISIONS berichtet vom Eurosonic Festival 2019

Das Eurosonic/Noorderslag Festival (ESNS) im niederländischen Groningen beginnt schon am kommenden Mittwoch. Über 300 Acts aus ganz Europa stellen sich hier einem internationalen Publikum vor. VISIONS ist auch vor Ort und wird euch live mit Eindrücken und Neuentdeckungen auf dem aktuellen Stand halten.

Das ESNS bietet sowohl der Musikindustrie als auch Fans die Möglichkeit, mehr als 300 Acts aus ganz Europa im Rahmen des Clubfestivals kennenzulernen. Die für ihre blühende Musikszene und die vielen verschiedenen Konzerthallen und Bars bekannte Stadt Groningen zieht jeden Januar zehntausende Besucher an, die den vielversprechendsten Nachwuchs kennenlernen wollen.

Unter anderem bekommen Bands wie Fjørt und Gurr die Gelegenheit, sich internationalem Publikum vorzustellen. Umgekehrt trifft man hier auf viele Namen, die im deutschsprachigen Raum noch eher unbekannt sind, möglicherweise aber beim Publikum wie auch bei Labels und Booking-Agenturen den Anklang finden, den sie verdienen.

Wie jedes Jahr liegt ein besonderer Fokus auf einem ausgewählten europäischen Land. 2017 standen Künstler aus Portugal besonders im Rampenlicht, im vergangenen Jahr waren Acts aus Dänemark an der Reihe. Dieses Jahr kümmert sich das ESNS besonders um aufstrebende Bands aus der Slowakei.

Das Programm vom 16. bis 19. Januar ist so umfangreich, dass wir euch an dieser Stelle kaum einen angemessenen Überblick verschaffen können - dazu besucht ihr am besten den interaktiven Programmkalender des Festivals. In einer Vorauswahl haben wir euch bereits 9 empfehlenswerte Bands inklusive ihrer Spielzeiten vorgestellt.

Eurosonic/Noorderslag Festival

16.-19.01. Groningen - Innenstadt