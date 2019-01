VISIONS mit großer Dave-Grohl-Spezialwoche zum 50. Geburtstag

Foto: Andrew Stuart

Am Montag, den 14. Januar feiert Dave Grohl seinen 50. Geburtstag - und wir feiern mit: In der kommenden Woche lest ihr auf der VISIONS-Webseite täglich Specials rund um Grohls künstlerisches Schaffen über die Jahrzehnte und über Highlights aus dem Leben des "Nicest Guy In Rock".

Der 1969 in Warren, Ohio geborene David Eric Grohl ist am bekanntesten als Schlagzeuger von Nirvana, als Gründer und Frontmann der Foo Fighters und für seine (für manche schon unerträgliche) Liebenswürdigkeit und typischen Dave-Grohl-Mannerisms. Am kommenden Montag wird der Rockstar 50 Jahre alt.

Wir nehmen das zum Anlass, um uns noch einmal ausführlich mit der Person Dave Grohl zu befassen. In der kommenden Woche erwarten euch auf der VISIONS-Webseite unter anderem Beiträge zu den 50 besten Songs mit seiner Beteiligung in chronologischer Reihenfolge. Mit dabei sind natürlich nicht nur Nirvana- und Foo-Fighters-Songs, sondern auch solche von dem Allstar-Trio Them Crooked Vultures, seinen frühen Hardcore-Projekten wie Scream und bekannten Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, wie etwa Nine Inch Nails oder Ghost - und weitere weniger bekannte und überraschende Features.

Außerdem teilen wir ein ausführliches Interview mit Grohl aus unserem Schwestermagazin Galore, schauen uns noch einmal seine besten Musikvideos an, suchen und finden Grohl in Film und Fernsehen, sammeln seine besten Sprüche und Zitate und natürlich die grohligsten Grohl-Momente - ab Montag täglich auf VISIONS.de.