Dream Theater präsentieren neue Single "Fall Into The Light"

Dream Theater haben den zweiten Song aus ihrem kommenden Album "Distance Over Time" veröffentlicht. "Fall Into The Light" ist gewohnt episch und gibt jedem Instrumentalisten seine kleine Spielwiese.

Im Gegensatz zum recht kitschigen Artwork des Songs beginnt dieser mit etwas härterem Riffing, das nahtlos an die erste Vorabsingle "Untethered Angel" anschließt. Die folgende Zurschaustellung von Können am jeweiligen Instrument ist dann auch nur Fackelträgerei im Hause Dream Theater.

Zuvor hatte die Band auf rege Kommunikation gesetzt, was die Arbeiten am Nachfolger des Doppelalbums "The Astonishing" (2016) anging: In einem Livestream beantworteten John Petrucci und Kollegen alle möglichen Fragen, eine mehrteilige Interviewserie leuchtete dann auch den letzten dunkeln Fleck aus.

"Distance Over Time" erscheint am 22. Februar bei Inside Out, der zentralen Anlaufstelle für Prog aller Art. Danach müssen sich Fans aber noch gedulden, bis sie Dream Theater live erleben können. Die drei für Deutschland veranschlagten Shows finden erst im Juni und Juli statt. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Dream Theater - "Fall Into The Light"

Live: Dream Theater

15.06. Oberhausen - Turbinenhalle

20.07. Mainz - Zitadelle

21.07. Winterbach - Zeltspektakel