Pascow zeigen Video zu zweiter Vorabsingle "Wunderkind"

Pascow haben mit "Wunderkind" einen zweiten Song ihres kommenden Albums "Jade" vorab veröffentlicht. In dem schlägt die Band ungewohnte Töne an.

"Wunderkind" ist eine lupenreine Ballade, getragen von Klavier und einer sanft verzerrten E-Gitarre, deren Akkordfolge einen an Bushs "Glycerine" erinnert. So ruhig und berührend hat man die Punkrocker noch nie gehört. Dazu singt Pascow-Frontmann Alex Thomé von einer faszinierenden Außenseiterin, die ihn in seinen Bann geschlagen hat - ein echtes "Sacred Wunderkind" eben.

Das wird im Video erneut von jener jugendlichen Schauspielerin verkörpert, die nicht nur das Albumcover von "Jade" ziert, sondern auch schon im ersten Vorabvideo zu "Silberblick & Scherenhände" zu sehen war. Hier ist sie nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle zu sehen, wie sie von Pascow-Alex im Auto mitgenommen wird - und wild und frei die Beute aus Kaugummi, Zigaretten und Schnaps genießt.

Pascows sechstes Studioalbum "Jade" erscheint am 25. Januar bei Rookie/Kidnap. Am gleichen Tag spielt die Band in Neunkirchen eine bereits ausverkaufte Releaseshow, an den beiden Vortagen treten Pascow aber ebenfalls auf. Richtig auf Tour gehen die Punkrocker dann im April. Karten gibt es bei Eventim. Im Sommer folgen außerdem einige Festivals, gen Herbst steht außerdem erneut das von Pascow und Turbostaat ins Leben gerufene Angst macht keinen Lärm Open Air an.

Video: Pascow - "Wunderkind"

VISIONS empfiehlt:

Pascow

23.01. Bremen - Lagerhaus

24.01. Darmstadt - Oettinger Villa | ausverkauft

25.01. Neunkirchen - Gebläsehalle | ausverkauft

17.04. Hannover - Faust

18.04. Jena - Kassablanca

19.04. Zürich - Dynamo

20.04. Freiburg - Waldsee

22.04. München - Strom

23.04. Stuttgart - Universum

24.04. Erlangen - E-Werk

25.04. Köln - Gloria | ausverkauft

26.04. Berlin - SO36 | ausverkauft

27.04. Hamburg - Docks

28.04. Leipzig - Conne Island

Live: Pascow (Festivals)

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

18.-20.07. Glaubitz - Back To Future

07.09. Wiesbaden - Schlachthof (Angst macht keinen Lärm)