La Dispute veröffentlichen neuen Song "Footsteps At The Pond" mit Video

La Dispute haben mit "Footsteps At The Pond" einen zweiten Song aus ihrem nächsten Album veröffentlicht. Im in Neonfarben erstrahlenden Musikvideo referenzieren sie einen bekannten griechischen Mythos.

Der Animationsclip in Videospiel-Ästhetik begleitet eine Figur auf der Reise in einen großen Labyrinth-Komplex auf mehreren Ebenen. Um die Hüfte hat sie sich ein langes Seil gebunden, um den Weg zurück zu finden. Viele andersfarbige Seile um sie herum signalisieren, dass sich schon viele in diesem Gebilde verloren haben müssen. Am Ende des Weges lauert dann der Minotauros - der Stiermensch aus der griechischen Mythologie, den Minos, der König von Kreta, in das Labyrinth schickte, das dort als Gefängnis diente. Statt ihn wie in der Sage zu töten, rettet der Protagonist des Videos das Wesen jedoch und führt es wieder in die Außenwelt.

La Dispute unterlegen das mit ihrem treibenden Post-Hardcore, während Frontmann Jordan Dreyer in seinem markanten Sprechgeschrei-Stil von einer weiteren Etappe der Reise erzählt, die das neue Album "Panorama" behandelt. Gegenüber The Fader sagte er in poetischer Form zum Song: "Footsteps At The Pond. Schuhabdrücke im Schnee auf Hügeln geneigt in Richtung von Wasser und zerbrochenem Eis. Dieses Bild hatte ich den ganzen Sommer lang an der selben Stelle während unseres Schreibprozesses vor Augen, als ich zwischen den Orten hin und her pendelte. In diesem Song geht es darum, mit Fehlern abzurechnen; darum, die besten Leute im Stich zu lassen; darum, fast zu ertrinken, wenn sie nicht wären."

"Panorama" erscheint am 22. März bei ihrem neuen Label Epitaph und behandelt Geschichten vom Sterben auf einer bestimmten Route zwischen Dreyers Heimat Grand Rapids und Lowell in Michigan. Das hatte die Band zur Ankündigung und Veröffentlichung der ersten beiden Songs "Rose Quartz" und "Fulton Street I" verraten.

Video: La Dispute - "Footsteps At The Pond"