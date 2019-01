Thrice präsentieren Video zu "Hold Up A Light"

Foto: Screenshot Youtube

Sieht aus wie Werbung für Jugendmode - ist aber der neue Videoclip von Thrice.

Mit "Palms" haben Thrice eines unserer Alben des Jahres 2018 veröffentlicht. Auf der zehnten Platte im 20. Bandjahr bringt es das Quartett aus Irvine, Kalifornien fertig, zehn völlig unterschiedlich klingende Songs zu einem Ganzen zu formen, das trotzdem wie aus einem Guss wirkt. Nach "The Grey", "The Dark" und "Only Us" wird nun dem eingängigsten Stück "Hold Up A Light" die audiovisuelle Ehre zuteil.

Der Clip zeigt in Zeitlupe ernst dreinblickende Jugendliche in ausgebleichten Jeansstoffen und mehr bei Freitzeitaktivitäten, währende der straighte Rocksong läuft. "In diesen Zeiten des Umsturzes und der Aufspaltung", so Thrice-Frontmann Dustin Kensrue, "ist es meine Hoffnung, dass die Jugend die Courage und Liebe manifestieren kann, die notwendig sind, um ein Licht hochzuhalten und so einen neuen Weg nach vorn zu beleuchten."

"Palms" war vergangenen September erschienen. In VISIONS 307 sprachen Kensrue und Gitarrist Teppei Teranishi über das Konzept des Albums und ihren Zusammenhalt als verdiente Band, die stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen ist.

Video: Thrice - "Hold Up A Light"