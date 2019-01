Newsflash (Trent Reznor & Atticus Ross, Sleep, Metallica u.a.)

Neuigkeiten von Trent Reznor & Atticus Ross, Sleep, Metallica, Killswitch Engage, The Chemical Brothers, Karen O, The Dwarves, Priests, Greta Van Fleet, Sharon Van Etten, Smashing Pumpkins und Wayne Coynes Hochzeit.

+++ Trent Reznor und Atticus Ross haben ihren "Bird Box"-Soundtrack auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht. Der Ambient-artige Score zeichnet sich durch eine ebenso düstere Atmosphäre aus, wie der Endzeit-Thriller mit Sandra Bullock, der am 21. Dezember auf Netflix erschienen war. Aus dem Album hatten Reznor und Ross bereits "Outside" vorgestellt. Außerdem hatten sie den Soundtrack im Dezember schon als Hi-Res-Download zum Verkauf angeboten. Reznor hatte außerdem bekanntgegeben, dass es viel mehr Musik gebe, als im Film Verwendung fand. Eine Vinyl-Version des "Bird Box"-Soundtracks mit einer Stunde bislang unveröffentlichten Materials solle noch im Frühjahr folgen. Im Oktober hatte das Nine Inch Nails-Duo erst den Soundtrack zum Film "Mid90s" veröffentlicht. Als Band hatten Reznor und Ross im Juni des vergangenen Jahres "Bad Witch" veröffentlicht.

Album-Stream: Trent Reznor & Atticus Ross - "Bird Box"

+++ Sleep haben das Livealbum "Live At Third Man" angekündigt. Zusätzlich veröffentlichte die Stoner-Band einen Ausschnitt aus "Marijuanaut's Theme" als ersten Höreindruck. Die Aufnahme stammt vom Sleep-Auftritt im Hauptquartier ihrer von Jack White betriebenen Plattenfirma Third Man in Nashville, Tennessee im vergangenen Monat. Die Platte erscheint als limitiertes Vierfach-Vinyl-Set. Die darin enthaltenen LPs haben alle jeweils eine andere Farbe. Neben den LPs wird das Set auch ein Promo-Poster der Show sowie weitere Goodies enthalten. "Live At Third Man" erscheint am 31. Januar. Sleep hatten im April überraschend das Album "The Sciences" veröffentlicht, auf das im August die limitierte Vinyl-Single "Leagues Beneath" gefolgt war.

Stream: Sleep - "Marijuanaut's Theme" (Live)

Tweet: Sleep kündigen "Live At Third Man" an

Cover & Tracklist: Sleep - "Live At Third Man"

01. "Leagues Beneath"

02. "Dopesmoker" (Part One)

03. "Dopesmoker" (Part Two)

04. "Holy Mountain"

05. "The Clarity"

06. "Aquarian"

07. "Sonic Titan"

08. "Marijuanaut's Theme"

09. "Giza Butler"

10. "The Botanist"

11. "Dragonaut"

+++ Metallica haben eine Akustik-Live-Version von "The Four Horsemen" veröffentlicht. Der Thrash-Song von ihrem Debütalbum "Kill 'Em All" (1983) bekommt durch die präsente Slide-Gitarre eine starke Blues- und Country-Schlagseite verpasst. Die neue Version ist Teil der Akustik-Live-Platte "Helping Hands…Live & Acoustic At The Masonic", die die Band Anfang November bei einem Benefiz-Konzert mitgeschnitten hatte. Daraus hatten die Thrash-Metaller bereits "All Within My Hands" und "Disposable Heroes" vorgestellt. Die Platte erscheint am 1. Februar. Im Sommer setzen Metallica ihre "WorldWired Tour" mit Ghost und Bokassa fort. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Metallica - "The Four Horsemen" (Akustik-Live)

Live: Metallica + Ghost + Bokassa

10.05. Zürich - Stadion Letzigrund

13.06. Köln - Rhein Energie Stadion

06.07. Berlin - Olympiastadion

16.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion

23.08. München - Olympiastadion

25.08. Mannheim - Maimarktgelände

+++ Killswitch Engage-Sänger Jesse Leach hat einen Ausschnitt aus einem Reggae-Song veröffentlicht. Den Track, in dem er "Smoke the weed/ Don't smoke the seed/ Cuz if you smoke the seed/ You’re gon kill your brain, yeah!" singt, kündigte er zunächst aufgeregt als großen Leak von neuem Killswitch-Material an - doch das entpuppte sich schnell als kleiner Scherz. Aufgenommen hatte er den Song mit seinem Bandkollegen Adam Dutkiewicz. Leach gab Entwarnung: "Nichts davon ist ernst gemeint, beruhigt euch wieder. Ich mache keinen Reggae... noch nicht." Fans, die auf neue Songs seiner Metalcore-Band warten, müssen sich weiterhin gedulden. Die noch aktuelle Killswitch-Engage-Platte "Incarnate" war im März 2016 erschienen. Arbeiten am Nachfolger hatte die Band bereits im September bestätigt. Eine Operation an Leachs Stimmbändern hatte die Aufnahmen allerdings verzögert. Für die neue Platte hatte auch Ex-Sänger Howard Jones Gesangsspuren aufgenommen.

Instagram Post: Jesse Leach singt Reggae

+++ The Chemical Brothers haben ein Video zu "MAH" veröffentlicht. Es ist knackiger Dance-Track, der mit häufigen Breaks überrascht und mit seinem flirrenden Synthesizer-Thema offensichtlich den Klassiker "Keep Hope Alive" von ihren Big-Beat-Kollegen The Crystal Method referenziert. Der Songtitel leitet sich von der Textzeile "I'm mad as hell" ab. Der Clip zeigt ein Konzert mit der für The Chemical Brothers üblichen spektakulären Lichtshow. Das neue Album "No Geography" soll voraussichtlich im April erscheinen. Daraus hatte das Duo bereits den Song "Free Yourself" veröffentlicht. Die noch aktuelle Platte "Born In The Echoes" war 2015 erschienen.

Video: The Chemical Brothers - "MAH"

Cover & Tracklist: The Chemical Brothers - "MAH"

01. "MAH"

+++ Karen O hat den neuen Song "Anti-Lullaby" veröffentlicht. Ein Ausschnitt des Songs war vergangene Woche bereits Teil eines Trailers zur neuen Serie "Hanna", die im März auf Amazon Prime erscheint. Passend zur düsteren Geschichte über ein entführtes Baby, ist "Anti-Lullaby" ein sehr melancholischer Song. Im Text singt O warnende Worte: "Do not sleep/ She waits for you to sleep/ My breath, you breathe / It will carry you." Im November hatte die Yeah Yeah Yeahs-Frontfrau erst den neuen Song "Lux Prima" mit Danger Mouse veröffentlicht.

Stream: Karen O - "Anti-Lullaby"

Video: "Hanna"-Trailer

Cover & Tracklist: Karen O - "Anti-Lullaby"

01. "Anti-Lullaby"

+++ The Dwarves haben die Raritätensammlung "The Dwarves Are Hard AF" für Juni angekündigt. Die Punkrocker um Sänger Blag Dahlia und Bassist Nick Oliveri (Mondo Generator, Ex-Queens Of The Stone Age) werden auf der Compilation B-Seiten, alternative Aufnahmen und bisher unveröffentlichte Songs zusammenstellen. Die komplette Tracklist will die Band im März präsentieren und bestätigte zunächst die Titel "Here's Looking At You" und "You Got Nothing". Über Riot Style kann die Sammlung ab jetzt vorbestellt werden. Das aktuelle reguläre Dwarves-Album "Take Back The Night" war im März 2018 erschienen.

Cover: The Dwarves - "The Dwarves Are Hard AF"

+++ Priests haben ein neues Album angedeutet. Nachdem ihr Label Sister Polygon am Samstag via Twitter verraten hatte, dass sie in den kommenden Tagen eine noch unbekannte Platte ankündigen wollen, meldeten sich die D.C.-Post-Punks daraufhin mit ironischem Unterton zu Wort: "Keine Ahnung, worum es sich da handeln könnte." Ihr aktuelles Album "Nothing Feels Natural" war im Januar 2017 erschienen.

Tweet: Sister Polygon teasert Album-Ankündigung an

might be announcing a record this week ?? wonder if u can guess what it might be — sister polygon records (@Sister_Polygon) 6. Januar 2019

Tweet: Priests zur Album-Ankündigung

no idea what this could be abouthttps://t.co/AvOWqwvAMw — PRIESTS (@PRIESTS_TWEET) 6. Januar 2019

+++ Greta Van Fleet werden in der nächsten Folge von "Saturday Night Live" auftreten. Am 19. Januar setzt die US-Varieté-Late-Night-Show nach der Winterpause die aktuelle Staffel fort und hat die Classic-Rocker als Musik-Act eingeladen. Es ist nicht unüblich, dass die geladenen Musiker auch Rollen in den Sketchen übernehmen, genaueres erfährt man aber erst bei der live ausgestrahlten Sendung. Durch die Show wird die Schauspielerin Rachel Bosnahan führen, die erst kürzlich einen Golden Globe für ihre Rolle in der Historienserie "The Marvelous Mrs. Maisel" erhalten hatte. Auszeichnungen könnte es auch bald für Greta Van Fleet geben. Die aufstrebende Band ist für mehrere Grammys nominiert, darunter "Bester Rocksong" für "Black Smoke Rising".

Tweet: Saturday Night Live kündigt Greta Van Fleet als Gäste an

Starting 2019 on a ?marvelous? note. #SNL pic.twitter.com/EzjcqJgo8B — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) 7. Januar 2019

+++ Sharon Van Etten hat in einem Interview die Gründe für ihre musikalische Auszeit dargelegt. "Ich habe die Rolle der Musik in meinem Leben hinterfragt", erzählte sie in der Show "Kyle Meredith With..." des US-amerikanischen Radiosenders WFPK. "Ich schreibe Musik für mich selbst als eine Art der Therapie und ein Grund, warum ich mit dem Touren aufgehört habe, war, dass es mich durcheinander gebracht hat. Ich habe diese intimen Momente der Selbstfindung mit den Leuten geteilt und in meiner Karriere war ich nur noch von diesen Momenten abhängig. Dann habe ich hinterfragt, ob es egoistisch wäre, die Musik als Therapie zu nutzen und das war einer der Gründe, warum ich wieder zur Universität gehen wollte." Momentan studiert Van Etten Psychologie mit dem Ziel, später Therapeutin zu werden, doch sie besuche die Vorlesungen nicht Vollzeit, um sich auch wieder der Musik zu widmen. Ihr neues Album "Remind Me Tomorrow" erscheint am 18. Januar. Daraus hatte Van Etten bereits die Singles "Jupiter 4" und "Comeback Kid" veröffentlicht. Im April kommt die Musikerin auch in Deutschland auf Tour. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Stream: Sharon Van Etten bei "Kyle Meredith With..."

+++ Billy Corgan hat auf seinen fälschlich berichteten Ausstieg bei den Smashing Pumpkins mit Humor reagiert. Die Boulevard-Nachrichtenseite TMZ Sports hatte am Samstag einen Artikel über eine Pressekonferenz zu einem Wrestling-Match der von Corgans geleiteten Wrestling-Organisation NWA veröffentlicht. Dort war über den Kampf zwischen David Arquette und Jocephus berichtet worden, die sich für einen Face-off in Szene setzten. NWA-Präsident Corgan hatte die beiden Wrestler beim Streit auseinander gehalten - und TMZ Sports beschrieb ihn im Artikel als "ehemaligen Smashing-Pumpkins-Frontmann". Corgan, der zuletzt angekündigt hatte, neues Material für die Smashing Pumpkins schreiben zu wollen, kommentierte das nun in einer Story auf Instagram: "Wir waren wieder bei TMZ mit der NWA. Danke dafür. Aber wenn ich der ehemalige Sänger der Smashing Pumpkins bin, sollte ich wohl aufhören, neue Songs für die Band zu schreiben LOL." Im Sommer werden die Smashing Pumpkins einige Solo-Shows und Festival-Termine in Europa spielen. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Live: Smashing Pumpkins

01.06. Kvaerndrup - Heartland Festival

05.06. Berlin - Zitadelle

06.06. Prag - Forum Karlin

07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Nürnberg - Rock im Park

10.06. Antwerpen - Lotto Arena

11.06. Amsterdam - AFAS Live

+++ The Flaming Lips-Frontmann Wayne Coyne hat geheiratet. Und wie es sich für den Paradiesvogel gehört, gab es nicht einfach nur eine trockene Zeremonie mit ein paar Tauben am Ende - Coyne heiratete seine Partnerin Katy Weaver am Samstag Image-gerecht in einem riesigen Plastikball. Die transparente Kugel, die zum Standardrepertoire auf Flaming-Lips-Shows gehört, diente auch bei der Eheschließung als exzentrisches Ausrufezeichen. Romantiker dürften die Kugel vielleicht als Zeichen der Einigkeit zwischen den beiden betrachten. Skeptiker sehen hier schon das Hamsterrad des Ehelebens. Wie dem auch sei: Herzlichen Glückwunsch!

Instagram-Post: Wayne Coynes Heirat im Plastikball

Instagram-Post: Wayne Coynes Heirat im Plastikball