Mastodon wollen noch diesen Monat einen neuen "brutalen Song" veröffentlichen

Noch vor Beginn ihrer Europatour mit Kvelertak und Mutoid Man wollen Mastodon neue Musik präsentieren. Fans können sich auf harte Kost gefasst machen.

Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher sprach in diesem Zusammenhang von einem "Kracher" und dass es eine "brutaler Song" werden würde. Schlagzeuger Brann Dailor fügte an: "Er ist so heavy wie ich uns seit einer Weile nicht mehr gehört habe." Außerdem befindet sich die Metal-Band aus Atlanta seit Dezember wieder im Studio, um die Arbeit an neuem Material fortzuführen.

Der noch unbetitelte Track, der vorerst nur für eine digitale Veröffentlichung vorgesehen ist, wird Gastgesang von Neurosis-Co-Frontmann Scott Kelly featuren, dessen Stimme auf fast jedem Album von Mastodon zu hören ist. Kelly wird als Special Guest auch bei der in einer Woche beginnenden Europatour von Mastodon auf der Bühne stehen. Tickets für die von VISIONS präsentierten Termine mit Kvelertak und Mutoid Man sind bei Eventim erhältlich.

Zu Ehren des langjährigen Mastodon-Managers Nick John, der im September an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben war, werden alle Veranstalter der Tournee an eine der folgenden drei Wohltätigkeitsorganisationen spenden: Die TJ Martell Foundation, die Hirshberg Foundation und das Pankreaskrebs-Aktionsnetzwerk.

Das noch aktuelle Mastodon-Album "Emperor Of Sand" war 2017 erschienen, gefolgt von der EP "Cold Dark Place".

VISIONS empfiehlt:

Mastodon + Kvelertak + Mutoid Man

28.01. Esch/Alzette - Rockhal

30.01. Wiesbaden - Schlachthof

31.01. Hamburg - Docks

06.02. Hannover - Capitol

07.02. Oberhausen - Turbinenhalle