Spielbergs streamen neuen Song "Five On It"

Die tollen, krachigen Osloer Indierocker Spielbergs stellen einen neuen Song von ihrem Debütalbum "This Is Not The End" vor.

Erst kürzlich priesen wir euch die Spielbergs noch als eine der Newcomer 2019 an und vermerkten, dass die Band uns 2018 bereits mit ihrer tollen "Distant Star"-EP verzückt hat und dass am 1. Februar ihr Debütalbum "This Is Not The End" erscheinen wird.

Aus dem Album stellen die Norweger nach "4AM" jetzt den Song "Five On It" vor. Und nein, es ist kein Cover von Luniz' 90er-Jahre-HipHop-Hit. Vielmehr ist auch der neue Song der Spielbergs ein schön krachiger, melancholischer Indierocker irgendwo zwischen Japandroids und Cloud Nothings. Aber hört doch einfach selbst!

Weiterhören könnt ihr gleich mit der bereits im vergangenen Jahr erschienenen Single "4AM".

Stream: Spielbergs - "Five On It"

Stream: Spielbergs - "4AM"