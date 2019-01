Cult Of Luna sind im Studio

Die schwedischen Post-Metaller Cult Of Luna haben auf Instagram sieben unkommentierte Fotos veröffentlicht, die die Band im Studio zeigen.

Anscheinend arbeiten Cult Of Luna an ihrem neunten Studioalbum. Es wäre der Nachfolger für das Kooperationsalbum "Mariner" mit der New Yorker Sängerin Julie Christmas, das 2016 erschienen war. Seitdem sind in den vergangenen zwei Jahren gleich vier verschiedene Live-Alben von Cult Of Luna erschienen, zuletzt eine Aufnahme von einer "Mariner"-Show, bei der Christmas selbst mit auf der Bühne war.

Unkommentiert hat die Band in den vergangenen Tagen sieben Fotos auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen - und offensichtlich alle anderen bisherigen Posts in ihren Social-Profilen gelöscht.

Instagram-Posts: Cult Of Luna melden sich aus dem Studio