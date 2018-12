Ghost veröffentlichen Tourvideo zu Song "Faith", planen nächstes Album für 2020

Foto: Screenshot Youtube

Ghost haben ein Video zum Song "Faith" mit Szenen ihrer gerade absolvierten US-Tour veröffentlicht. Außerdem peilt die Band an, 2020 ein neues Album aufzunehmen und zu veröffentlichen.

Das neue Video zum "Prequelle"-Song "Faith" zeigt Ghost bei verschiedenen Stopps ihrer gerade abgeschlossenen US-Tour und setzt auch die fanatischen Fans der maskierten schwedischen Okkultrocker in Szene.

Ihr viertes Album "Prequelle" war am 1. Juni erschienen, zu den Tracks "Rats" und "Dance Macabre" waren zuvor schon kunstvolle Videos erschienen. Dennoch denken Ghost schon grob über eine fünfte Platte nach: Weil 2019 durch ausführliche Tour-Aktivitäten gefüllt sei, könne die Band laut Mastermind Tobias Forge im kommenden Jahr nicht die nötigen "drei Monate Studiozeit am Stück" unterbringen. "Das wird dann vermutlich im Frühjahr 2020 passieren", so Forge, eine Veröffentlichung im Sommer 2020 sei denkbar.

Ghost touren Anfang 2019 auch in Europa mit "Prequelle" und spielen unter anderem vier Headliner-Shows mit Candlemass als Support. Karten gibt es bei Eventim. Im Sommer ist die Band dann als Support von Metallica in Europa auf Stadiontour, Karten sind ebenfalls bei Eventim erhältlich.

Kürzlich gab es wieder Kontroversen um Ghost: Ex-Bandmitglieder waren im Prozess gegen Tobias Forge um ihnen angeblich vorenthaltene Tantiemen in Revision gegangen, und ein texanischer Pastor hatte gegen den Auftritt der seiner Ansicht nach satanistischen Band protestiert.

Video: Ghost - "Faith"

Video: Ghost über Pläne für ein weiteres Album

Live: Ghost + Candlemass

14.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

15.02. Bochum - Ruhrkongress

17.02. Hannover - Swiss Life Hall

18.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

Live: Metallica + Ghost + Bokassa

10.05. Zürich - Stadion Letzigrund

13.06. Köln - Rhein Energie Stadion

06.07. Berlin - Olympiastadion

16.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion

23.08. München - Olympiastadion

25.08. Mannheim - Maimarktgelände