Ignite veröffentlichen Video zum Song "Nothing Can Stop Me"

Die kalifornische Hardcore-Band Ignite hat für ihren zwei Jahre alten Song "Nothing Can Stop Me" ein Tour- und Live-Video veröffentlicht.

In dem Clip sehen wir die Band beim Campus Fesztival in Debrecen in Ungarn - also der Heimat von Ignite-Sänger Zoltán "Zoli" Téglás.

Der Song "Nothing Can Stop Me" stammt vom aktuellen Album "A War Against You", das 2016 erschienen ist. Mittlerweile arbeitet die Band jedoch am Nachfolger.

Bassist Brett Rasmussen dazu: "Wir schreiben gerade neue Musik, und wir hoffen, im Frühjahr im Studio zu sein, um die Songs 2019 zu veröffentlichen. Wir haben das ganze Jahr über Tour-Daten geplant und arbeiten daran, noch einige dazuzupacken."

Zusammen mit Sick Of It All, Municipal Waste, Walls Of Jericho, Booze & Glory, Siberian Meat Grinder und Take Offense kommen Ignite bereits im Januar nach Deutschland. Tickets für die "Persistence"-Tour gibt es bei Eventim.

Video: Ignite - "Nothing Can Stop Me"

Live: Ignite

17.01. Berlin - Astra Kulturhaus

18.01. Hamburg - Große Freiheit 36

19.01. Dresden - Kraftwerk

21.01. München - Backstage

22.01. Lindau - Inselhalle

24.01. Wiesbaden - Schlachthof

26.01. Oberhausen - Turbinenhalle