Backyard Babies kündigen neues Album "Sliver & Gold" an

Die schwedischen Sleaze-Rocker Backyard Babies werden ihr achtes Album "Sliver & Gold" im kommenden Frühjahr herausbringen, genau dann, wenn auch ihre Tour durch Deutschland startet.

Bereits seit 1994 nehmen die Backyard Babies Alben auf, ihr bislang letztes - "Four By Four" - erschien 2015. Mit den zehn Songs von "Sliver & Gold" kommt am 1. März über das Dortmunder Label Century Media das achte Album der Band um Gitarrist (und Sänger) Dregen alias Andreas Tyrone Svensson, der ja auch immer wieder Teil der Hellacopters ist.

Auf der Platte ist auch der Song "Shovin' Rocks", den die Backyard Babies schon vorab präsentiert hatten. Einen weiteren neuen Song gibt es noch nicht zu hören.

Dregen kommentiert das Wortspiel im Titel folgendermaßen: "Es wird ein wenig so, als würdest du dich an einem Splitter (sliver) schneiden. Es ist ein bisschen wie unsere Karriere. Da gab es goldene Momente, aber es gab auch raue Zeiten."

Zu "Shovin' Rocks" sagt Dregen: "Da wir unser 30-jähriges Jubiläum als Band feiern, ist dieser Song eine Art Statement, wie es ist, in einer Band zu spielen - in einem Drei-Minuten-Song, was gar nicht so leicht ist."

Die Aufnahmen sind sie nach 30 Jahren zum ersten Mal anders angegangen. "Zuvor haben wir das ganze Album geschrieben, und dann, wenn wir fertig mit den Song waren, haben wir die Songs ausgesucht, das Studio betreten und aufgenommen. Jetzt schreiben wir die Songs. Und immer, wenn wir drei, vier hatten, die wir toll fanden, sind wir ins Studio und haben sie fertig aufgenommen. Danach sind wir wieder zum Schreiben übergegangen. Wir haben quasi vier EPs aufgenommen - und daraus das Album zusammengesetzt."

Ab dem 1. März kommen die Backyard Babies auch mit The Bones und Audrey Horne auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Cover & Tracklist: Backyard Babies - "Sliver & Gold"

01. "Good Morning Midnight"

02. "Simple Being Sold"

03. "Shovin' Rocks"

04. "Ragged Flag"

05. "Yes To All No"

06. "Bad Seeds"

07. "44 Undead"

08. "Sliver And Gold"

09. "A Day Late In My Dollar Shorts"

10. "Laugh Now Cry Later"

VISIONS empfiehlt:

Backyard Babies + The Bones + Audrey Horne

01.03. München - Backstage

02.03. Wiesbaden - Schlachthof

03.03. Karlsruhe - Substage

04.03. Saarbrücken - Garage

05.03. Nürnberg - Hirsch

06.03. Hannover - Capitol

07.03. Berlin - SO 36

08.03. Leipzig - Conne Island

09.03. Düsseldorf - Zakk

10.03. Hamburg - Gruenspan