VISIONS empfiehlt: RheinRiot bestätigt ersten zwei von vier Bands

Am 3. August wird im Kölner Palladium das Indoor-Festival RheinRiot mit vier Bands an den Start gehen. Zwei davon sind jetzt bekannt.

Die wiedererstarkten Body Count um Ice motherfuckin' T, bitch werden 2019 nur eine Indoor-Show in Deutschland spielen. Diese findet am 3. August im Kölner Palladium statt - im Rahmen des RheinRiot Mini-Festivals. Die einzige Show, die Body Count 2019 sonst in heimischen Gefilden spielen werden, ist die auf dem Wacken Open Air.

Im Palladium bekommen Body Count Verstärkung von der ukrainischen Metalcore-Band Jinjer um die außergewöhnlich breit aufgestellte Sängerin Tatiana Shmaylyuk. Jinjer sind auch vom 11. Januar bis 15. Februar durch unsere Breiten auf Tour.

Zwei weitere Bands werden noch bestätigt. Einlass ist um 17 Uhr, um 17.45 Uhr geht es los. Die Tickets kosten 45 Euro (zzgl. Gebühren) und ihr bekommt sie schon bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

RheinRiot mit Body Count & Jinjer

03.08. Köln - Palladium