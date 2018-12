VISIONS empfiehlt: Coheed And Cambria kommen auf Tour

Coheed And Cambria setzen Kurs für Deutschland: Das SciFi-Emoprog-Schiff unter der Führung von Claudio Sanchez wird 2019 für fünf Headliner-Shows in Deutschland landen - präsentiert von VISIONS.

2018 war für Coheed And Cambria das Jahr der Rückkehr ins "Amory Wars"-Universum, das Sanchez über sieben Alben eingeführt und ausgeschmückt hatte, bis 2015 mit "The Color Before The Sun" eine Pause vom Konzept sein musste. "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures" dockt nun als Auftakt einer neuen Geschichte wieder an Sanchez' multimediale Kopfgeburt an.

Nach Erscheinen des Albums hatte die Band bisher nicht auf dem europäischen Festland gespielt. Das wird im April und Mai 2019 nachgeholt, wobei fünf Konzerte in Deutschland anfallen. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows sind Mittwoch ab 10 Uhr bei Eventim erhältlich. Wer schon ab dem 18. Dezember um 10 Uhr an Tickets kommen will, muss sich derzeit bei der Band im Fanclub registrieren.

Tourposter: Coheed And Cambria

VISIONS empfiehlt:

Coheed And Cambria

28.04. Köln - Live Music Hall

29.04. München - Backstage

01.05. Hamburg - Markthalle

02.05. Berlin - Astra Kulturhaus

03.05. Karlsruhe - Substage