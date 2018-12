Bloc Party kündigen weitere "Silent Alarm"-Shows an

Bloc Party spielen 2019 weitere "Silent Alarm"-Shows. Nachdem die Briten im Herbst schon hierzulande ein Konzert rund um ihr Erfolgsdebüt gespielt hatten, legen sie im kommenden Sommer nochmal nach. Wie man sich das vorzustellen hat, kann man zuvor schon auf CD hören.

Sechs "Silent Alarm"-Konzerte in sechs Ländern hatten Bloc Party im vergangenen Oktober gespielt - und weil das exklusive Konzert in Berlin angeblich "eines ihrer liebsten" war, bringt die Band ihr gefeiertes Debütalbum von 2005 nun erneut nach Deutschland: In Köln, Berlin und Leipzig sind die britischen Indierocker mit ihrer Platte 2019 zu sehen. Karten gibt es ab sofort bei tickets.de.

Wer sich nicht nur mit "Silent Alarm" selbst auf die Shows vorbereiten will, bekommt im Frühjahr schon die Chance, sich das Erlebnis der Albumshow nach Hause zu holen: Am 22. Februar soll "Silent Alarm Live" erscheinen, ein Mitschnitt eines intimen Clubkonzerts vom 13. Oktober aus Leeds, wo die Band in Vorbereitung auf die restlichen "Silent Alarm"-Shows in Europa aufgetreten war und die Platte erstmals komplett live gespielt hatte.

Das aktuelle, deutlich elektronischere Bloc-Party-Album "Hymns" war bereits im Januar 2016 erschienen.

Live: Bloc Party

20.06. Köln - Palladium

21.06. Berlin - Zitadelle

25.06. Leipzig - Parkbühne

Facebook-Post: Bloc Party kündigen Deutschland-Shows an