Rocco del Schlacko kündigt weitere Bands an

Das Rocco del Schlacko hat sein Line-up um einige weitere Acts ergänzt. Zehn Neubestätigungen gesellen sich zu Muff Potter, den Donots und The Offspring.

Darunter sind mit Frank Turner und seinen Sleeping Souls sowie Dave Hause zwei unserer liebsten Punkrock-Singer/Songwriter. Die Pop-Punks The Story So Far aus Kalifornien und die Berliner Indiepop-Band Von Wegen Lisbeth sind auch neu dabei. Alle Neubestätigungen findet ihr im Facebook-Post des Festivals.

Das Rocco del Schlacko findet vom 8. bis 10. August 2019 auf den Sauwasen im saarländischen Püttlingen-Köllerbach statt. Tickets gibt es auf der Festivalhomepage. Zum aktuellen Line-up gehören Muff Potter, The Offspring, Die Fantastischen Vier und einige weitere Künstler.

Facebook-Post: Neubestätigungen fürs Rocco del Schlacko

VISIONS empfiehlt:

Rocco Del Schlacko

08.-10.08. Püttlingen-Köllerbach - Sauwasen