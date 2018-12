The Lennon Claypool Delirium stellen neuen Song "Easily Charmed By Fools" vor

Les Claypool und Sean Lennon haben mit ihrem Projekt The Claypool Lennon Delirium einen neuen Song vom kommenden Album "South Of Reality" veröffentlicht.

Am 22. Februar wird "South Of Reality" erscheinen. Es ist das zweite Album von Primus-Bassist und -Front-Weirdo Les Claypool und John Lennons Sohn Sean, der sonst bei The Ghost Of A Saber Tooth Tiger spielt. Seit 2016 machen die beiden gemeinsame Sache als The Claypool Lennon Delirium.

In ihren Songs nimmt sich Super-Bassist Claypool ein wenig zurück. Seine klassische skurrile Bildsprache bleibt jedoch erhalten. Hinzu gesellen sich zurückgelehnte Psych-Momente.

Stellvertretend dafür ist auch der neue Song "Easily Charmed By Fools". Der stammt vom neuen Album "South Of Reality", mit dem das Kern-Duo dem auf seinem Debüt "Monolith Of Phobos" eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Zuvor stellten die beiden von ihrem neuen Album bereits den Beatle-esken Song "Blood And Rockets" vor.

Video: The Claypool Lennon Delirium - "Easily Charmed By Fools"