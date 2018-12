VISIONS empfiehlt: Punk In Drublic Fest kommt 2019 erneut nach Europa

Nachdem NOFX ihren Punkrock-Wanderzirkus Punk In Drublic Fest 2018 erstmals und mit großem Erfolg nach Europa gebracht hatten, geht es im kommenden Jahr weiter: NOFX, Bad Religion, Anti-Flag und viele weitere Top-Acts kommen im Rahmen des Events auch nach Deutschland und Österreich.

Nachdem Fans beim vergangenen Punk In Drublic Fest bei drei Terminen die Chance hatten, sich mit der Elite des US-Punkrocks in einen Rausch zu tanzen und zu singen, sind es im kommenden Frühjahr sogar gleich fünf Termine in Deutschland und Österreich, bei denen die erste Riege des Punkrock sich die Ehre gibt: In Köln, Hannover, Saarbrücken, Würzburg und Dornbirn macht das Festival 2019 Station. Karten gibt es ab sofort bei Eventim.

Bei allen Stationen mit dabei sind neben den Gastgebern NOFX auch die Cali-Punk-Heroen Bad Religion, die höchstwahrscheinlich dann bereits ein neues Album im Gepäck haben werden. Auch bei Lagwagon wäre eine neue Platte nach "Hang" (2014) wieder dran, bisher gibt es aber noch keine Infos zu Albumaufnahmen. Zu den Ska-Punks Less Than Jake wiederum kann man so oder so blendend tanzen, und auch die Pop-Punks The Bombpops sind Stimmungsgaranten.

Je nach Stadt kommen außerdem noch wechselnde Künstler hinzu: Köln freut sich zusätzlich über Anti-Flag, Hannover außerdem noch über The Real McKenzies und Get Dead; Saarbrücken, Würzburg und Dornbirn laden statt letzteren The Lillingtons ein.

Für Millencolin, die Mad Caddies und The Interrupters muss man allerdings zu einem der Punk-In-Drublic-Fest-Stopps ins europäische Ausland reisen, etwa nach England oder Spanien.

Mehr Infos zum Festival gibt es auch online, auch auf Facebook. Die zuvor bereits in den USA erprobte Festivalreihe war 2018 erstmals auch nach Europa gekommen. Der Untertitel "Music & Craft Beer Festival" gibt dabei bierselig die Richtung des Events vor: Gute Getränke und gute Musik gehen Hand in Hand.

Live: Punk In Drublic Festival

03.05. Köln - Tanzbrunnen

04.05. Hannover - Faust-Wiese

10.05. Saarbrücken - Saarlandhalle

11.05. Würzburg - S.Oliver Arena

12.05. Dornbirn - Messehalle

Plakat: Punk In Drublic Festival Europe 2019