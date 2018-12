VISIONS empfiehlt: Highfield Festival präsentiert erste Bands für 2019

Das Highfield Festival lässt die Fans nicht länger zappeln: Noch vor Weihnachten gibt es die erste Bandwelle - mit Acts wie The Offspring, The Prodigy und zahlreichen weiteren großen Namen.

Mit etwas Glück bringen The Offspring im August 2019 sogar ein neues Album mit zum Highfield - zumindest arbeiten die Cali-Punks schon länger daran. Bei den britischen Rave-Punks The Prodigy dagegen dürfte die Mischung aus alten und neuen Knallern dank des gerade erschienenen neuen Albums "No Tourists" schon gesichert sein. Ebenfalls als Headliner dabei sind Thirty Seconds To Mars um Sänger/Schauspieler Jared Leto, die die ganz großen Gesten längst spielend für die großen Bühnen aufbereiten.

Und mit weiteren Bestätigungen wie Folkpunk-Singer/Songwriter Frank Turner, den vorerst wiedervereinten Punks Muff Potter, dem politisch bewussten Punkrock von Kmpfsprt oder Enter Shikari Trancecore deckt das Festival einmal mehr zahlreiche Geschmäcker ab.

Das Highfield findet vom 16. bis zum 18. August 2019 in Großpösna bei Leipzig am Störmthaler See statt. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.

Zuvor hatte das Festival bereits in einem eigenen Laden mit Aktionen und Gewinnen Werbung für das kommende Jahr gemacht.

