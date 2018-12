VISIONS empfiehlt: Mantar kündigen neue Tour an

Kaum ist ihre starke Co-Headliner-Tour mit Skeletonwitch zu Ende, da kündigen Mantar schon die nächste Rundreise an: Ab Ende März sind die Doompunks wieder in Deutschland unterwegs.

Im August erschien mit "The Modern Art Of Setting Ablaze" das dritte Studioalbum von Mantar, Bremens lautestem Metal-Duo. Hanno Klänhardt und Erinç Sakarya entfesseln darauf eine von Crustpunk und Doom-Metal inspirierte Flammenwalze in ihrer bisher brutalsten und kompromisslosesten Form. "Wir haben das unnötige Zeug rausgelassen", so Gitarrist Klänhardt. "Ich wollte nur drei- oder vierminütige Stücke. Bam, bam, bam!"

Das wollen die Leute hören, landeten Mantar damit immerhin in Österreich, der Schweiz und in Deutschland in den Charts, dort sogar auf Platz 7. Wie heftig einen das live umboxt, bewiesen sie auf ihrer 2018er-Tour mit den US-Extrem-Metallern Skeletonwitch.

2019 geht es weiter: Ab März sind Mantar wieder auf Tour, bei mehreren Terminen werden sie von den Post-Black-Metallern Downfall Of Gaia unterstützt. Tickets gibt es ab Mittwoch, dem 12. Dezember um 10 Uhr im Vorverkauf.

VISIONS empfiehlt

Mantar

27.03. Göttingen - Musa

28.03. Augsburg - Kantine

29.03. Cham - LA

30.03. Annaberg-Buchholz - Alte Brauerei

05.04. Marburg - KFZ*

12.04. Dortmund - Junkyard*

13.04. Kiel - Pumpe*

18.04. Bremen - Tower

20.04. Köln - Essigfabrik*

21.04. Rostock - Zwischenbau*

26.04. Hagen - Stockrock

27.04. Karlsruhe - Dudefest*

28.04. Saarbrücken - Garage*

29.04. Aschaffenburg - Colos-Saal*

30.04. Jena - F-Haus*

* mit Downfall Of Gaia