A Mote Of Dust kündigt Album "II" an, präsentiert Single "Slow Clap"

A Mote Of Dust, das Soloprojekt des ehemaligen Aereogramme- und Unwinding-Hours-Frontmanns Craig Beaton, hat mit der neuen Single "Slow Clap" ein neues Album angekündigt.

"The clocks won't slow down/ The road's been paved/ If you are leaving/ Then I can't stay", singt Craig Beaton, der allerorts nur Craig B gerufen wird, in "Slow Clap". Die neue Single seines Soloprojekts A Mote Of Dust klingt dabei im Unterschied zum Großteil seines ersten Albums treibender, wenn auch ebenso sanft wie Beatons Stimme seit dem letzten Aereogramme-Album "My Heart Has A Wish That You Would Not Go" von 2007.

Über die Musik sagt Beaton: "'Slow Clap' begann als instrumentales Demo von Graeme und klang so anders als das erste Album, dass meine Aufmerksamkeit sofort geweckt war. Ich war gespannt, wie ein neues Album klingen könnte. Wir wollten uns nicht limitieren, indem wir festsetzen, was wir machen könnten und was nicht, also experimentierten wir eine Weile - und jetzt ist es einer meiner Lieblingssongs auf dem neuen Album." Mit "Graeme" ist Graeme Smillie gemeint, der Beaton bereits 2015 auf "A Mote Of Dust" und der darauffolgenden Tour an den Tasten begleitet hatte.

"Slow Clap" wird auf dem simpel "II" betitelten neuen Mote-Of-Dust-Album enthalten sein, das am 1. März erscheint. Eine auf 500 Stück limitierte Vinyl-Version kann man aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Stargazer Records vorbestellen.

Vergangenen Juli hatte Beaton persönlich in einer Twitter-Unterhaltung mit VISIONS über die Aufnahmen und den Sound eines neuen Albums geschrieben und wenig später Bilder aus dem Studio geteilt. Vor einigen Wochen hatte er dann als Vorbereitung auf "Slow Clap" über Bandcamp drei Demos seiner ehemaligen Band The Unwinding Hours veröffentlicht. Das Nachfolgeprojekt von Aereogramme hatte sich aufgelöst, als Beatons Bandkollege Iain Cook mit Chvrches erfolgreich wurde.

Stream: A Mote Of Dust - "Slow Clap" Cover & Tracklist: A Mote Of Dust - "II"

01. "Echoes Of Empire"

02. "Second Last First"

03. "Slow Clap"

04. "Throwback"

05. "Signals"

06. "A Fundamental Problem"

07. "Evolve"

08. "Summer Song"

09. "Cease"

10. "Winter Song"