La Dispute kündigen neues Album "Panorama" an, streamen zwei neue Songs

Die Hardcore-Weiterdenker La Dispute haben ihr neues Album "Panorama" angekündigt. Es soll das bisher persönlichste Werk der Band werden und von einer besonderen Reise erzählen. Den Anfang des Albums gibt es mit einem begleitenden Animationsfilm zu hören.

"Rose Quartz" und "Fulton Street I" sind die beiden ersten Songs auf "Panorama", "Rose Quartz" dient dabei als ruhiges Intro, "Fulton Street I" ist ein Zweiteiler. Der erste Höreindruck ergibt einen sich sehr langsam, sehr sanft aufbauenden Albumanfang. "Found a body at the rest stop/ Buried in the wounds beneath", flüstert Frontmann Jordan Dreyer fast unhörbar in den ersten Zeilen in seinem typischen Spoken-Word-Duktus. Dann werden der Song und seine Stimmlage zunehmend dramatischer und verzweifelter.

"Panorama" behandelt nach den komplex erdachten Geschichten der Vorgänger "Rooms Of The House" und "Wildlife" eine sehr persönliche Reise von Dreyer und seiner Lebensgefährtin. Die Erzählung spiele sich auf einer Autofahrt ab, die von Dreyers Heimat Grand Rapids in Michigan in den Nachbarort Lowell führt, wo Dreyers Freundin aufgewachsen ist, heißt es in der Albumankündigung. Auf dem Weg sind ganz viele Orte, an denen Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen gestorben sind. Etwa eine Grube, in der ein Mann ertrunken ist, Unfallstellen und ein Ort, an dem man die nicht identifizierbare Leiche einer Frau gefunden hatte. Schließlich hängt jede Geschichte irgendwie mit der von Dreyer zusammen.

Schon das Video hat trotz der schönen Cartoon-Animation von Illustratorin Sarah Schmidt sehr morbide Untertöne. Wir verfolgen ein Reh, das nachts von eine Auto angefahren wird - doch nicht das Reh, sondern das Fahrzeug "stirbt" bei dem Unfall und beginnt, im Wald zu verwesen.

"Panorama" erscheint am 22. März bei Epitaph, wo La Dispute im September einen Plattenvertrag unterschrieben hatten. An dem Album hatten sie schon Ende 2017 zusammen mit Produzent Will Yip gearbeitet. Danach waren sie noch einmal auf Tour und gastierten unter anderem bei Touché Amorés tausendstem Konzert, das inzwischen als Livealbum erschienen ist.

Video: La Dispute - "Rose Quartz/Fulton Street I"

Cover & Tracklist: La Dispute - "Panorama"

01. "Rose Quartz"

02. "Fulton Street I"

03. "Fulton Street II"

04. "Rhodonite And Grief"

05. "Anxiety Panorama"

06. "In Norther Michigan"

07. "View From Our Bedroom Window"

08. "Footsteps At The Pond"

09. "There You Are (Hiding Place)"

10. "You Ascendant"